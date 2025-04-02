Савва чувствует себя неплохо, продолжает лечение в Центре им. Димы Рогачева. На следующий курс мальчику необходима еще одна упаковка противоопухолевого препарата «Алеценза». Стоимость — 235 066 рублей.

Вся сумма снова также собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2025. Спасибо!