Ход лечения
19.06.2025
Савва чувствует себя неплохо, продолжает лечение в Центре им. Димы Рогачева. На следующий курс мальчику необходима еще одна упаковка противоопухолевого препарата «Алеценза». Стоимость — 235 066 рублей.
Вся сумма снова также собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2025. Спасибо!
02.04.2025
У мальчика лимфома поразила центральную нервную систему, а в таких случаях эффективной становится терапия с противоопухолевым препаратом «Алеценза». Стоимость нужного количества лекарства — 235 066 рублей.
Вся сумма была собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2025. Спасибо!
Ваша помощь Савве
|Участники забега Legal Run 2025
|235 066 ₽