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Савва Андронов

Сбор завершен
ДиагнозКрупноклеточная неходжкинская лимфома
ГородИркутск
Возраст11 лет
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В марте у Саввы диагностировали лимфому при которой не подходит лечение стандартной химиотерапией.

Ход лечения

19.06.2025

Савва чувствует себя неплохо, продолжает лечение в Центре им. Димы Рогачева. На следующий курс мальчику необходима еще одна упаковка противоопухолевого препарата «Алеценза». Стоимость — 235 066 рублей.

Вся сумма снова также собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2025. Спасибо!

02.04.2025

У мальчика лимфома поразила центральную нервную систему, а в таких случаях эффективной становится терапия с противоопухолевым препаратом «Алеценза». Стоимость нужного количества лекарства — 235 066 рублей.

Вся сумма была собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2025. Спасибо!

Ваша помощь Савве

03.07.25
Участники забега Legal Run 2025235 066 ₽
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