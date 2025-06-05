Заболевание у Насти диагностировали в сентябре 2024 года, и на последнем обследовании врачи Центра увидели отрицательную динамику в виде роста опухоли. Хирургическое удаление сопряжено с большими рисками, поэтому в качестве лечения девочке необходима лучевая терапия. Квоты на лечение временно закончились, а ждать в случае Насти нельзя: у нее уже серьезно стало падать зрение. Стоимость процедуры — 411 000 рублей.

Вся сумма была собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2025. Спасибо!