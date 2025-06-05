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Настя Лева

Сбор завершен
ДиагнозГлиома зрительного нерва
Город п. Малое Исаково (Калининградская область)
Возраст13 лет
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У Насти опухоль зрительного нерва. Девочке необходимо пройти лучевую терапию в Центре нейрохирургии имени Бурденко.

Ход лечения

05.06.2025

Заболевание у Насти диагностировали в сентябре 2024 года, и на последнем обследовании врачи Центра увидели отрицательную динамику в виде роста опухоли. Хирургическое удаление сопряжено с большими рисками, поэтому в качестве лечения девочке необходима лучевая терапия. Квоты на лечение временно закончились, а ждать в случае Насти нельзя: у нее уже серьезно стало падать зрение. Стоимость процедуры — 411 000 рублей.

Вся сумма была собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2025. Спасибо!

Ваша помощь Насте

03.07.25
Участники забега Legal Run 2025411 000 ₽
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