|Диагноз
|Глиома зрительного нерва
|Город
|п. Малое Исаково (Калининградская область)
|Возраст
|13 лет
Ход лечения
05.06.2025
Заболевание у Насти диагностировали в сентябре 2024 года, и на последнем обследовании врачи Центра увидели отрицательную динамику в виде роста опухоли. Хирургическое удаление сопряжено с большими рисками, поэтому в качестве лечения девочке необходима лучевая терапия. Квоты на лечение временно закончились, а ждать в случае Насти нельзя: у нее уже серьезно стало падать зрение. Стоимость процедуры — 411 000 рублей.
Вся сумма была собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2025. Спасибо!
Ваша помощь Насте
|Участники забега Legal Run 2025
|411 000 ₽