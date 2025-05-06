Сбор завершен
|Диагноз
|Крупноклеточная неходжкинская лимфома
|Город
|Челябинск
|Возраст
|15 лет
В случае Данилы, стандартная терапия при лимфоме оказалась недостаточно эффективной.
Ход лечения
Болезнь пока не отступает. Врачи подобрали новое лечение — противоопухолевое дорогостоящее лекарство «Колумви». Стоимость четырех упаковок препарата — 1 796 000 рублей.
Вся сумма была собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2025. Спасибо!
03.07.25
|Участники забега Legal Run 2025
|1 796 000 ₽
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