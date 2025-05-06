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Данил Поморцев

Сбор завершен
ДиагнозКрупноклеточная неходжкинская лимфома
ГородЧелябинск
Возраст15 лет
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В случае Данилы, стандартная терапия при лимфоме оказалась недостаточно эффективной.

Ход лечения

06.05.2025

Болезнь пока не отступает. Врачи подобрали новое лечение — противоопухолевое дорогостоящее лекарство «Колумви». Стоимость четырех упаковок препарата — 1 796 000 рублей.

Вся сумма была собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2025. Спасибо!

Ваша помощь Данилу

03.07.25
Участники забега Legal Run 20251 796 000 ₽
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