У Дарины заболевание при котором сначала необходимо пройти химиотерапию, а затем хирургическое лечение. Сейчас девочке и еще нескольким пациентам отделения клинической онкологии требуется противоопухолевый препарат «Космеген», который входит в протокол лечения при этом диагнозе и некоторых других опухолях. Всего необходимо собрать 189 000 рублей.

Вся сумма была собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2025. Спасибо!