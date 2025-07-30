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Дарина Визавитина

Сбор завершен
ДиагнозРабдомиосаркома эмбриональная
ГородБородино (Красноярский край)
Возраст3 года
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Четыре месяца назад у Дарины диагностировали опухоль в брюшной полости.

Ход лечения

30.07.2025

У Дарины заболевание при котором сначала необходимо пройти химиотерапию, а затем хирургическое лечение. Сейчас девочке и еще нескольким пациентам отделения клинической онкологии требуется противоопухолевый препарат «Космеген», который входит в протокол лечения при этом диагнозе и некоторых других опухолях. Всего необходимо собрать 189 000 рублей.

Вся сумма была собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2025. Спасибо!

Ваша помощь Дарине

30.07.25
Участники забега Legal Run 2025189 000 ₽
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