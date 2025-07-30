Сбор завершен
|Диагноз
|Рабдомиосаркома эмбриональная
|Город
|Бородино (Красноярский край)
|Возраст
|3 года
Ход лечения
30.07.2025
У Дарины заболевание при котором сначала необходимо пройти химиотерапию, а затем хирургическое лечение. Сейчас девочке и еще нескольким пациентам отделения клинической онкологии требуется противоопухолевый препарат «Космеген», который входит в протокол лечения при этом диагнозе и некоторых других опухолях. Всего необходимо собрать 189 000 рублей.
Вся сумма была собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2025. Спасибо!
Ваша помощь Дарине
30.07.25
|Участники забега Legal Run 2025
|189 000 ₽