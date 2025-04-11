Сбор завершен
|Диагноз
|Первичный иммунодефицит, синдром Ниймегена
|Город
|п. Новоаннинский (Волгоградская область)
|Возраст
|14 лет
Ход лечения
11.04.2025
Трансплантация состоялась шесть месяцев назад в Центре им. Димы Рогачева. Пока не все идет гладко, есть осложнения, нужно несколько лекарств. В частности, для профилактики и лечения реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ) необходим препарат «Джакави». Он стоит 218 411 рублей.
Вся сумма была собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2025. Спасибо!