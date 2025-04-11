Трансплантация состоялась шесть месяцев назад в Центре им. Димы Рогачева. Пока не все идет гладко, есть осложнения, нужно несколько лекарств. В частности, для профилактики и лечения реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ) необходим препарат «Джакави». Он стоит 218 411 рублей.

Вся сумма была собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2025. Спасибо!