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Арсений Барков

Сбор завершен
ДиагнозПервичный иммунодефицит, синдром Ниймегена
Городп. Новоаннинский (Волгоградская область)
Возраст14 лет
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У Арсения осложнения после трансплантации костного мозга.

Ход лечения

11.04.2025

Трансплантация состоялась шесть месяцев назад в Центре им. Димы Рогачева. Пока не все идет гладко, есть осложнения, нужно несколько лекарств. В частности, для профилактики и лечения реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ) необходим препарат «Джакави». Он стоит 218 411 рублей.

Вся сумма была собрана благодаря благотворительному забегу Legal Run 2025. Спасибо!

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