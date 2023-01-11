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Нуртилек Бактыгулов

Сбор завершен
ДиагнозОбразование носоглотки
ГородНарын (Киргизия)
Возраст14 лет
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У Нуртилека опухоль в носоглотке. Чтобы ее удалить, нужна эндоскопическая операция.

Ход лечения

09.02.2023

Нуртилека очень долго не могли прооперировать: то положительный анализ на ковид, то еще какие-то проблемы. Наконец мальчика госпитализировали и удалили опухоль в два этапа. Скорее всего, речь идет о доброкачественном новообразовании: ювенильной ангиофиброме. Если все будет хорошо, теперь нужен только контроль через полгода.

11.01.2023

Новообразование у мальчика обнаружилось случайно на КТ-исследовании: Нуртилеку должны были вырезать аденоиды. На лечение мальчик приехал в Москву, в Институт нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, поскольку в Киргизии операцию по удалению опухоли провести не могут. Лечение нужно оплатить: 577 000 рублей.

Ваша помощь Нуртилеку

07.02.23
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