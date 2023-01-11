У Нуртилека опухоль в носоглотке. Чтобы ее удалить, нужна эндоскопическая операция.
Ход лечения
09.02.2023
Нуртилека очень долго не могли прооперировать: то положительный анализ на ковид, то еще какие-то проблемы. Наконец мальчика госпитализировали и удалили опухоль в два этапа. Скорее всего, речь идет о доброкачественном новообразовании: ювенильной ангиофиброме. Если все будет хорошо, теперь нужен только контроль через полгода.
11.01.2023
Новообразование у мальчика обнаружилось случайно на КТ-исследовании: Нуртилеку должны были вырезать аденоиды. На лечение мальчик приехал в Москву, в Институт нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко, поскольку в Киргизии операцию по удалению опухоли провести не могут. Лечение нужно оплатить: 577000 рублей.