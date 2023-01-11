Нуртилека очень долго не могли прооперировать: то положительный анализ на ковид, то еще какие-то проблемы. Наконец мальчика госпитализировали и удалили опухоль в два этапа. Скорее всего, речь идет о доброкачественном новообразовании: ювенильной ангиофиброме. Если все будет хорошо, теперь нужен только контроль через полгода.