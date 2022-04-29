30 июля — Международный день дружбы. По этому случаю рассказываем вам о самой отзывчивой платформе — «Друзья фонда».

Для фонда «Подари жизнь» это день вас, наших друзей. Тех, кто создает события по сбору средств для помощи детям с тяжелыми заболеваниями. Делится добром, энергией, идеями и искренне верит, что любовь спасает. Много лет назад мы даже создали для друзей фонда объединяющую платформу, где дружба превращается в конкретные дела и жизненно важную помощь. О ней и поговорим!

Что такое платформа «Друзья фонда»? Это онлайн-площадка, на которой каждый может организовать сбор средств в пользу подопечных фонда «Подари жизнь»… но не только! «Мы создали эту платформу, чтобы дать возможность любому человеку легко организовать свое событие по сбору средств в пользу подопечных фонда, будь то забег, концерт или праздник в их пользу, — рассказывает Татьяна Хазбулатова, куратор платформы. — Здесь все просто, прозрачно и безопасно: от создания события до перевода средств. Это удобный инструмент, чтобы превратить “хочу помочь” в “уже помогаю”. А я всегда рядом и готова прийти на помощь».

Здесь все просто: любое ваше событие — день рождения, пикник, велозаезд, своп-вечеринка, творческое занятие или что угодно еще — может стать возможностью поддержать детей;

достаточно создать страничку события на платформе — причем наша платформа проведет вас через каждый шаг;

осталось поделиться ссылкой с друзьями;

вы будете видеть каждое пожертвование прямо на странице, и они будут направляться непосредственно в фонд. Повод для сбора средств может быть любым. Главное — это ваше желание быть рядом. Остальное сделает наша платформа.

Это удобный инструмент, чтобы превратить «хочу помочь» в «уже помогаю». Татьяна Хазбулатова куратор платформы

Все это — про дружбу На платформе за эти годы собрались самые разные люди: учителя и повара, спортсмены и звезды, студенты и бабушки. Они объединены общим делом, но не знакомы друг с другом. И однажды мы решили это исправить. Мы создали отдельное сообщество друзей фонда в телеграме, где можно обменяться опытом, задать вопросы, найти поддержку. А еще — встретиться вживую на пикниках, квизах и чаепитиях. Чтобы попасть в это сообщество, достаточно нажать на кнопку «Создать событие» на нашей платформе и создать свой сбор средств.

А если я не готов? Тогда, возможно, вы захотите поддержать самые яркие сборы, которые открыты прямо сейчас?

Спасибо, что вы с нами В День дружбы нам особенно важно это отметить: у нас огромная команда поддержки. Это вы. Благодаря вам дети получают все необходимое для выздоровления. Спасибо за то, что вы рядом. Если вы с нами впервые — добро пожаловать. А если давно рядом — оставайтесь. Нам точно по пути.