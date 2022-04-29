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День дружбы — повод стать ближе!

29 июля 2025Друзья фонда
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30 июля — Международный день дружбы. По этому случаю рассказываем вам о самой отзывчивой платформе — «Друзья фонда».

Для фонда «Подари жизнь» это день вас, наших друзей. Тех, кто создает события по сбору средств для помощи детям с тяжелыми заболеваниями. Делится добром, энергией, идеями и искренне верит, что любовь спасает.

Много лет назад мы даже создали для друзей фонда объединяющую платформу, где дружба превращается в конкретные дела и жизненно важную помощь. О ней и поговорим!

Что такое платформа «Друзья фонда»?

Это онлайн-площадка, на которой каждый может организовать сбор средств в пользу подопечных фонда «Подари жизнь»… но не только!

«Мы создали эту платформу, чтобы дать возможность любому человеку легко организовать свое событие по сбору средств в пользу подопечных фонда, будь то забег, концерт или праздник в их пользу, — рассказывает Татьяна Хазбулатова, куратор платформы. — Здесь все просто, прозрачно и безопасно: от создания события до перевода средств. Это удобный инструмент, чтобы превратить “хочу помочь” в “уже помогаю”. А я всегда рядом и готова прийти на помощь».

Здесь все просто:

  • любое ваше событие — день рождения, пикник, велозаезд, своп-вечеринка, творческое занятие или что угодно еще — может стать возможностью поддержать детей;

  • достаточно создать страничку события на платформе — причем наша платформа проведет вас через каждый шаг;

  • осталось поделиться ссылкой с друзьями;

  • вы будете видеть каждое пожертвование прямо на странице, и они будут направляться непосредственно в фонд.

Повод для сбора средств может быть любым. Главное — это ваше желание быть рядом. Остальное сделает наша платформа.

Это удобный инструмент, чтобы превратить «хочу помочь» в «уже помогаю».

Татьяна Хазбулатовакуратор платформы

Все это — про дружбу

На платформе за эти годы собрались самые разные люди: учителя и повара, спортсмены и звезды, студенты и бабушки. Они объединены общим делом, но не знакомы друг с другом. И однажды мы решили это исправить.

Мы создали отдельное сообщество друзей фонда в телеграме, где можно обменяться опытом, задать вопросы, найти поддержку. А еще — встретиться вживую на пикниках, квизах и чаепитиях. Чтобы попасть в это сообщество, достаточно нажать на кнопку «Создать событие» на нашей платформе и создать свой сбор средств.

А если я не готов?

Тогда, возможно, вы захотите поддержать самые яркие сборы, которые открыты прямо сейчас?

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Спасибо, что вы с нами

В День дружбы нам особенно важно это отметить: у нас огромная команда поддержки. Это вы. Благодаря вам дети получают все необходимое для выздоровления.

Спасибо за то, что вы рядом. Если вы с нами впервые — добро пожаловать. А если давно рядом — оставайтесь. Нам точно по пути.

Стать другом фонда

Создать свое событие

Новости

Все новости

День дружбы — повод стать ближе!

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