Меняют сильнее, чем написанное в учебнике

В преддверии начала учебного года разбираемся, чему можно научиться на уроках доброты, как они влияют на школьников и к каким изменениям могут привести. И конечно, напоминаем: с радостью придем с уроками и к вам!

Почему-то об этом не рассказывают на классных часах. Не включают в расписание между математикой и литературой. А зря. Ведь урок доброты — это то, что останется с человеком, когда он забудет таблицу Менделеева. Это урок, на котором можно впервые понять: каждый может что-то изменить в этом мире.

Что такое уроки доброты Волонтеры и сотрудники фонда «Подари жизнь» проводят уроки доброты с 2014 года. Приходят в школы, разговаривают с детьми о благотворительности, помогают придумывать форматы помощи, подходящие школьникам. Делают это деликатно, бережно, а главное — интересно и доступно для детей всех возрастов. Ученикам начальной школы предлагают игру с плюшевым медведем, ребятам из средней школы — разговор о работе фонда, а старшеклассникам — создание собственного благотворительного проекта. Говорить с детьми о поддержке их ровесников, которые борются с тяжелой болезнью, бывает непросто, но делать это важно. Уроки доброты расширяют представление ребят о мире, учат обращать внимание на тех, кто попал в сложную ситуацию, сопереживать и сочувствовать. Дети узнают, что помогать может каждый — и они тоже.

Как провести урок доброты в школе Зайдите на страницу проекта «Дети помогают детям». Ознакомьтесь с описанием форматов урока (в зависимости от возраста детей). Заполните заявку на визит волонтера. Если вы из региона, напишите на почту kids.help@podari-zhizn.ru. Мы пришлем вам необходимые материалы, и вы сможете провести урок доброты сами. Традиционно такие встречи с учениками стартуют в сентябре, чтобы новый учебный год начинался с доброго дела, но их можно устраивать и в любое другое время и вообще как можно чаще. Пусть уроков доброты будет больше!

Опыт помощи и поддержки «Уроки доброты — это всегда про историю взаимопомощи и поддержки. Благодаря им ребята узнают, что, если кто-то попал в беду, всегда есть люди, которые придут на помощь. Детям важно понимать, что они сами, их семья, знакомые могут преодолевать трудности и помогать другим справляться с ними. Такие уроки не только и не столько дают опыт соприкосновения с чужой болью (нередко дети о ней уже знают) — они прежде всего про опыт того, как мы можем быть друг другу поддержкой, даже если не знакомы. Мы как общество, как люди, человек для человека, — комментирует Алина Хаин, медицинский психолог, заведующая отделением клинической психологии Центра имени Дмитрия Рогачева. Для меня как для психолога важно, что на уроках доброты дети могут непосредственно встретиться с людьми, которые эти добрые дела делают, познакомиться с ними, задать вопросы, пообщаться. Конечно, в школе ребятам рассказывают о доброте, о важности помощи и хороших поступков, но часто общими словами, теоретически. А на уроках доброты у них появляется возможность узнать, как это происходит в реальной жизни. И, что важнее, дети видят не героев из книжки или учебника, не абстрактных персонажей, а живых людей (обычных, как их родители, соседи, как они сами), которые воплощают собой все то, о чем рассказывали учителя. Этих людей никто не назначил, не попросил, но они сами почувствовали, что для них быть добрым — это помогать тем, кто попал в трудную ситуацию.

Уроки доброты показывают, что можно сделать и такой выбор — помогать другим людям. Может, пока делать немногое, но из этих мелочей, как мы знаем, складываются очень многое. Алина Хаин, медицинский психолог

Психологические исследования показывают, что людей меняют не слова, а поступки и отношения, особенно опыт взаимодействия с теми, кто становится для них значимым и по-настоящему увлечен тем, что делает. Уроки доброты для учеников — это соприкосновение с опытом помощи и поддержки через людей, которые это реально делают и проживают. А это меняет гораздо сильнее, чем написанное в учебнике или иногда даже рассказанное учителем. Взросление, развитие ребенка — глубокий многофакторный процесс. На него много всего влияет: ребенок соприкасается с разными ценностями в семье, в школе, в среде друзей. Важно, чтобы он видел разные примеры образа жизни, отношения друг к другу, чтобы потом сделать свой собственный выбор. А уроки доброты показывают, что можно сделать и такой выбор, какой делают волонтеры фонда “Подари жизнь”, — помогать другим людям. Может, пока делать немногое, но из этих мелочей, как мы знаем, складываются очень большие дела».

Напомнить о ценностях «Уроки доброты, безусловно, нужны. Они хороши для старта погружения в благотворительность, как прекрасный триггер для ребят, особенно для тех, кто еще не сталкивался с темой помощи другим. Но важно проводить их не на аудиторию в 100 человек, а в малых группах, по классам — тогда будет возможность и задать вопросы, и дать задание, и обсудить проблемные вещи. Чтобы это была не просто лекция, а нечто большее (и лучше интерактивное), тогда у ребят появятся вопросы, желание поговорить или узнать о благотворительности еще, — Ирина Петрущенкова, идейный вдохновитель и организатор благотворительных мероприятий в лицее, бывший преподаватель лицея № 1535. — И нужно, чтобы в школе был человек (учитель, куратор), готовый погрузиться в эти дела, идеологически поддержать и продолжить их. Тот, кто будет знать, как работают фонды, как собираются деньги, как они тратятся, чем болеют дети, которым помогаем, и так далее. В таких случаях уроки доброты могут даже сплотить класс. И хорошо бы, чтобы уроки были постоянными — хотя бы раз в четверть. Потому что если детям что-то рассказали в сентябре, то к ноябрю они, скорее всего, это забудут из-за большой занятости. Все это важно, чтобы традиция уроков доброты в школах не стала формальностью, а была действительно значимой историей для ребят и могла привести к каким-то ощутимым результатам.

Для меня самым большим результатом таких инициатив было то, что мои ученицы затеяли свой благотворительный экологический проект внутри школы. Дети пытались организовать раздельный сбор мусора: в школе же всегда выкидывают много бумаги. Им важно было, чтобы этим занимались не учителя, а сами школьники. В общем, они все очень круто сделали! Придумали классные презентации, расставили и развесили по всему лицею плакаты… И это было, конечно, итогом только их деятельности. Я думаю, можно говорить об эффекте уроков доброты, когда дети после них начинают задавать вопросы. Иногда вопросы очень практичные, например: зачем нам самим что-то делать, если у родителей есть деньги и они могут их перевести в фонд? И вот тут надо донести до ребят мысль, что это помощь родителей, а не их, но их вклад тоже возможен и есть разные варианты поддержки, в которых можно участвовать. Уроки доброты, наверное, не могут изменить детей одномоментно, но могут начать вызывать какие-то изменения. Мне кажется, сейчас у нас в обществе какой-то откат в ценностях. А уроки доброты могут нормализовать человека в какой-то степени. По крайней мере, внушить ему важные ценности, напомнить о них».