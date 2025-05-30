Юноша перенес несколько курсов химиотерапии, лучевую терапию, но победить болезнь пока не получается. Недавно Артему ввели в терапию противоопухолевый препарат «Адцетрис», который незаменим при лечении лимфом. Врачи отмечают положительный эффект от лекарства и рекомендуют продолжать терапию. Артему нужно два флакона «Адцетриса», стоят они 360 000 рублей. Поддержите Артема!