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360 000 ₽357 800 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Болезнь Ходжкина с нодулярным склерозом
|Город
|Ижевск
|Возраст
|16 лет
Ход лечения
30.05.2025
Юноша перенес несколько курсов химиотерапии, лучевую терапию, но победить болезнь пока не получается. Недавно Артему ввели в терапию противоопухолевый препарат «Адцетрис», который незаменим при лечении лимфом. Врачи отмечают положительный эффект от лекарства и рекомендуют продолжать терапию. Артему нужно два флакона «Адцетриса», стоят они 360 000 рублей. Поддержите Артема!
Ваша помощь Артему
30.05.25
|1 000 ₽
30.05.25
|1 200 ₽