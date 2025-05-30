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Артем Андриевский

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360 000 ₽357 800 ₽ осталось собрать
ДиагнозБолезнь Ходжкина с нодулярным склерозом
ГородИжевск
Возраст16 лет
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В прошлом году у Артема обнаружили лимфому. Сейчас он лечится в Центре им. Димы Рогачева.

Ход лечения

30.05.2025

Юноша перенес несколько курсов химиотерапии, лучевую терапию, но победить болезнь пока не получается. Недавно Артему ввели в терапию противоопухолевый препарат «Адцетрис», который незаменим при лечении лимфом. Врачи отмечают положительный эффект от лекарства и рекомендуют продолжать терапию. Артему нужно два флакона «Адцетриса», стоят они 360 000 рублей. Поддержите Артема!

Ваша помощь Артему

30.05.25
1 000 ₽
30.05.25
1 200 ₽
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