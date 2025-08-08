Помочь
102 000 ₽90 010 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|с. Кожурла (Новосибирская область )
|Возраст
|2 года
Ход лечения
08.08.2025
Трансплантат функционирует, состояние стабильное. Для профилактики возможных осложнений, Юле показана терапия разными препаратами, в том числе, иммуносупрессивным «Энтивио». Его стоимость 102 000 рублей. Мы просим вас помочь.
Ваша помощь Юле
08.08.25
|5 190 ₽
08.08.25
|У******в А.
|250 ₽
08.08.25
|50 ₽
08.08.25
|500 ₽
08.08.25
|6 000 ₽