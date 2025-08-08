Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

Юля Исламова

102 000 ₽90 010 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городс. Кожурла (Новосибирская область )
Возраст2 года
В конце июня состоялась трансплантация костного мозга. Сейчас Юле нужно время на восстановление.

Ход лечения

08.08.2025

Трансплантат функционирует, состояние стабильное. Для профилактики возможных осложнений, Юле показана терапия разными препаратами, в том числе, иммуносупрессивным «Энтивио». Его стоимость 102 000 рублей. Мы просим вас помочь.

Ваша помощь Юле

08.08.25
5 190 ₽
08.08.25
У******в А.250 ₽
08.08.25
50 ₽
08.08.25
500 ₽
08.08.25
6 000 ₽
