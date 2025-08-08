Рома заболел полгода назад. Сейчас мальчик готовится к пересадке костного мозга в Центре им. Димы Рогачева. Для профилактики реакции «трансплантат против хозяина» ему нужно пройти терапию препаратом «Энтивио». Стоимость трех флаконов лекарства — 306 000 рублей. Поддержите Рому!