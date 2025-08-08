Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

Рома Гайдуков

306 000 ₽301 450 ₽ осталось собрать
ДиагнозМиелодиспластический синдром
Городс. Троицкое (Сахалинская область)
Возраст2 года
У Ромы миелодиспластический синдром. Мальчику предстоит трансплантация костного мозга.

Ход лечения

08.08.2025

Рома заболел полгода назад. Сейчас мальчик готовится к пересадке костного мозга в Центре им. Димы Рогачева. Для профилактики реакции «трансплантат против хозяина» ему нужно пройти терапию препаратом «Энтивио». Стоимость трех флаконов лекарства — 306 000 рублей. Поддержите Рому!

