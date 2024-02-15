У Вани очень сложная и долгая история болезни: все наши подопечные тяжело больны, но Ванин случай почти уникален. Много лет назад все началось с ювенильного миеломоноцитарного лейкоза. С большим трудом, но все-таки с этой трудноизлечимой болезнью удалось справиться. Через несколько лет возник тяжелый дефицит клеток крови по аутоиммунным причинам. Снова трансплантация, потом доливка клеток. Вроде бы все было хорошо… но сейчас у мальчика опять проявления апластической анемии. Врачи разрабатывают дальнейшую тактику лечения Вани, а пока мальчику обязательно нужен препарат «Энплейт», который стимулирует выработку тромбоцитов и поможет избежать тяжелых кровотечений и кровоизлияний. Четыре флакона лекарства стоят 153 525 рублей.