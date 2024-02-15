Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Ваня Бобков

Помочь
153 525 ₽153 525 ₽ осталось собрать
ДиагнозАпластическая анемия
ГородМосква
Возраст12 лет
Поделиться:
У Вани случился рецидив апластической анемии. Планируется трансплантация костного мозга, а пока нужна лекарственная терапия.

Ход лечения

15.02.2024

У Вани очень сложная и долгая история болезни: все наши подопечные тяжело больны, но Ванин случай почти уникален. Много лет назад все началось с ювенильного миеломоноцитарного лейкоза. С большим трудом, но все-таки с этой трудноизлечимой болезнью удалось справиться. Через несколько лет возник тяжелый дефицит клеток крови по аутоиммунным причинам. Снова трансплантация, потом доливка клеток. Вроде бы все было хорошо… но сейчас у мальчика опять проявления апластической анемии. Врачи разрабатывают дальнейшую тактику лечения Вани, а пока мальчику обязательно нужен препарат «Энплейт», который стимулирует выработку тромбоцитов и поможет избежать тяжелых кровотечений и кровоизлияний. Четыре флакона лекарства стоят 153 525 рублей.

Ваша помощь Ване

Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari