Мирослава Савина

306 000 ₽305 100 ₽ осталось собрать
ДиагнозАнемия Фанкони
ГородРыбинск
Возраст6 лет
Мирослава восстанавливается после повторной трансплантации костного мозга в Центре детской гематологии имени Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

15.10.2025

У Мирославы редкое заболевание — анемия Фанкони, при котором единственным шансом на выздоровление становится трансплантация костного мозга. Недавно у девочки состоялась повторная пересадка и теперь ей нужно справиться с кишечной формой РТПХ. Мирославе необходим иммунопрепарат «Энтивио», три флакона которого стоят 306 000 рублей. Мы просим вас о помощи!

