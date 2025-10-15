Помочь
306 000 ₽305 100 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Анемия Фанкони
|Город
|Рыбинск
|Возраст
|6 лет
Ход лечения
15.10.2025
У Мирославы редкое заболевание — анемия Фанкони, при котором единственным шансом на выздоровление становится трансплантация костного мозга. Недавно у девочки состоялась повторная пересадка и теперь ей нужно справиться с кишечной формой РТПХ. Мирославе необходим иммунопрепарат «Энтивио», три флакона которого стоят 306 000 рублей. Мы просим вас о помощи!
Ваша помощь Мирославе
15.10.25
|700 ₽
15.10.25
|200 ₽