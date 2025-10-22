Болезнь у Леры обнаружили в этом году. Частые вирусные инфекции, головная боль, онемение лица и тела оказались симптомами лейкоза. Начали лечение. Сначала все шло неплохо, а потому у Леры возникла аллергическая реакция на один из препаратов химиотерапии. Чтобы продолжать лечение, необходимо заменить «химию» на курсы иммунопрепарата «Блинцито». Девочке нужно пять флаконов лекарства стоимостью 807 025 рублей. Поддержите Леру!