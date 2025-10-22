Помочь
807 025 ₽796 975 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Пенза
|Возраст
|11 лет
Ход лечения
22.10.2025
Болезнь у Леры обнаружили в этом году. Частые вирусные инфекции, головная боль, онемение лица и тела оказались симптомами лейкоза. Начали лечение. Сначала все шло неплохо, а потому у Леры возникла аллергическая реакция на один из препаратов химиотерапии. Чтобы продолжать лечение, необходимо заменить «химию» на курсы иммунопрепарата «Блинцито». Девочке нужно пять флаконов лекарства стоимостью 807 025 рублей. Поддержите Леру!
Ваша помощь Лере
22.10.25
|10 000 ₽
22.10.25
|50 ₽