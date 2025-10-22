Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Лера Никанова

Помочь
807 025 ₽796 975 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородПенза
Возраст11 лет
Поделиться:
Лера лечится от лейкоза. Сейчас девочка нуждается в терапии иммунопрепаратом «Блинцито».

Ход лечения

22.10.2025

Болезнь у Леры обнаружили в этом году. Частые вирусные инфекции, головная боль, онемение лица и тела оказались симптомами лейкоза. Начали лечение. Сначала все шло неплохо, а потому у Леры возникла аллергическая реакция на один из препаратов химиотерапии. Чтобы продолжать лечение, необходимо заменить «химию» на курсы иммунопрепарата «Блинцито». Девочке нужно пять флаконов лекарства стоимостью 807 025 рублей. Поддержите Леру!

Ваша помощь Лере

22.10.25
10 000 ₽
22.10.25
50 ₽
Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari