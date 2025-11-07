Вечер удивительных историй

26 ноября в ресторане Butler прошел закрытый гала-ужин в честь 19-летия «Подари жизнь». Главным событием вечера стал благотворительный аукцион. Было зажигательно, щедро и роскошно. Отличное начало двадцатого года работы фонда.

Открыла вечер Екатерина Шергова, директор «Подари жизнь»: «Я очень люблю дни рождения фонда за возможность встретиться с людьми, которых знаешь и любишь, а также с теми, с кем пока не знаком, но кого уже безмерно уважаешь и кем восхищаешься. Наш сегодняшний вечер не только про деньги, хотя и про них тоже, потому что без них мы пока не научились решать задачи, которые перед собой ставим. Во многом наша встреча сегодня — это доказательство того, что мы как общество способны на солидарность, щедрость и участие. И это очень вдохновляет».

Екатерина передала слово Алексею Аграновичу, большому другу фонда, бессменному ведущему аукционов и юбилеев «Подари жизнь»: «Я довольно близко и давно знаком с фондом, для меня это большая честь и радость — и с творческой, и с гуманистической точки зрения. С удовольствием отмечу, что у всех, кто сегодня в зале, есть общий друг — “Подари жизнь”, поэтому можно сказать, что у нас здесь сегодня просто дружеская вечеринка. Но каждый человек в этом зале — с большой буковки “Ч”, потому что считает одним из главных предназначений своей жизни помощь ближнему, тому, кто в ней нуждается».

32 975 040 рублей было собрано во время вечера

По меткому определению ведущего, вечер во всех смыслах развивался по экспоненте. Музыкальная часть стартовала с лирического, умиротворяющего выступления Антона Беляева и группы Therr Maitz. Звучали буквально музыка сфер и пророческие высказывания: «хватить бояться», «станет ясно и легко», «не напрасно мы ждали на берегу». Потом на сцену вышла Мира Диваева с хрустальным вокалом. Так как она представила на аукционе свой лот (индивидуальный урок вокала), Алексей Агранович прорекламировал ее выступление так: «Если вы хотите спеть на следующем дне рождения фонда, этот лот ваш».

Очередное усиление произвел Петр Налич, исполнивший сразу несколько своих хитов, включая всем известную Guitar. В момент, когда группа собиралась уходить со сцены, ведущий обратился к залу с вопросом, нет ли желающих заказать исполнение какой-нибудь композиции. Желающие нашлись, и песня «Аленький цветочек» была куплена за миллион. Да, аукцион уже шел полным ходом! Музыкальную часть триумфально завершила Александра Урсуляк, актриса шоу «Кабаре». Конечно, все помнят, как поет Лайза Минелли, но… Хочется сказать, что теперь у великой Лайзы есть не менее великий конкурент. «Мы все могли сидеть дома, но пришли сюда. Эта песня — о вас! Спасибо, что пришли и сделали этот вечер незабываемым. Пусть все мечты сбываются, и пусть все дети будут здоровы», — Александра Урсуляк удвоила слова прозвучавших песен своим обращением к гостям.

Аукцион историй А теперь о главном событии вечера — аукционе. Каждый его лот — уникальное предложение «Подари жизнь» или Московской школы управления «СКОЛКОВО». Не вещь, но история. Момент, который навсегда останется в памяти и сердце. Джерси Александра Овечкина с автографом.

Индивидуальный урок вокала от Миры Диваевой.

Колье Галины Борисовны Волчек.

Личные встречи с командой Московской школы управления «СКОЛКОВО» (Александр Волошин, Алексей Улановский, Андрей Шаронов).

Логотип или надпись на парусе в рамках digital-регаты Extyl.

Первый выпуск журнала Forbes в России.

Персональная экскурсия по MMOMA с Василием Церетели.

Платье Valentin Yudashkin с ручной вышивкой, которую выполнила бывшая подопечная фонда 12-летняя Вика Югай.

Посещение закрытой репетиции оркестра musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса.

Посещение спектакля «Обыкновенная смерть» и встреча с Евгением Мироновым.

Посещение спектакля «Я — Сергей Образцов» и встреча с Евгением Цыгановым.

Путешествие на ледовую станцию «Боро-Боро» на Байкале.

Путешествие с Алексеем Караханом в «Молодость» на Алтае.

Флаг «Подари жизнь», побывавший на вершине Лобуче в Гималаях.

Шахматы и часы с автографом Анатолия Карпова.

Эпизодическая роль в сериале продюсерской компании Mediaslovo.

Была продумана механика сразу двух типов аукциона (живого и тихого), которые шли параллельно. О каждом лоте подробно рассказывалось в специальном каталоге, лоты-артефакты (джерси, платье и другие) были представлены в зале. Алексей Карахан лично пригласил всех приехать к нему на Алтай и пообещал незабываемую экскурсию. Но началось все с джерси Александра Овечкина. Начальная ставка быстро росла, и это, конечно, было весьма предсказуемо. На этом все предсказуемое закончилось, что вполне укладывается в правила жизни любых аукционов. Дальше Алексей Агранович делал невозможное, а гости с интересом следили за ходом событий и с азартом участвовали. Также все с удовольствием дегустировали сеты, специально придуманные для праздника «Подари жизнь» шеф-поваром ресторана, смеялись и… плакали. Участие подопечных фонда в таких мероприятиях, конечно, невозможно, но на экранах три раза за вечер появились небольшие ролики, где дети отвечали на серьезные вопросы (например, что такое адронный коллайдер), делились своими мечтами и секретами.

Особенные лоты Очень трогательный лот аукциона предоставил Дом моды Valentin Yudashkin — черное платье в пол из коллекции «Мужское и женское». Вышивкой его украсила бывшая подопечная «Подари жизнь» 12-летняя Вика Югай. Вика — очень творческая девочка: много рисует, создает аппликации. Сейчас всерьез думает о том, чтобы чаще использовать бисер в своих работах. Самый экзистенциальный лот — ночь на озере Байкал на ледовой станции «Боро-Боро», возможность увидеть мир таким, каким вы его никогда не видели. Космическое одиночество, дыхание льда и тишина. Лот, который долго не могли понять, оценить и осознать. Но потом он нашел своего покупателя. Неожиданного! Меньше всего времени ушло на розыгрыш шахмат и часов с автографом Анатолия Карпова. Цена сразу взлетела, потом еще и еще… Нешуточная борьба развернулась вокруг лота «Эпизодическая роль в сериале продюсерской компании Mediaslovo», а также спектакля «Я — Сергей Образцов» и встречи с Евгением Цыгановым.

Для чего мы собрались «Сегодня объект благотворительности — пансионат “Измалково”, — Алексей Агранович рассказал гостям о целях аукциона. — Он построен для детей, которые лечатся амбулаторно: им не нужно находиться в больнице, и они могут уступить место тем, кто остро нуждается в стационарной помощи. Пансионат откроется в 2026 году и сможет принимать 230 детей в год, что увеличит пропускную способность Центра детской гематологии Димы Рогачева на 20%. Но главное, конечно, — это возможность не проиграть болезни ни одной минуты. Все собранные сегодня средства пойдут на обеспечение функционирования пансионата». Спасибо, что были с нами Спасибо всем, кто пришел в ресторан Butler, чтобы разделить с нами праздник, зарядиться атмосферой, узнать больше о фонде, его работе, проектах и детях, которым мы помогаем все вместе. За вечер было собрано почти 33 миллиона рублей. Мы благодарим всех, кто принял участие в аукционе! Уверены, купленные лоты — это попадание в самое сердце! То, о чем мечталось. Пусть как можно дольше они напоминают вам о добром поступке, который вы совершили сегодня.

