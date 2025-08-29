У «Подари жизнь» новая высота

На этот раз — вершина Лобуче в Гималаях, 6119 метров. Именно там в апреле 2025 года Олег Кирьянов, журналист-обозреватель «Российской газеты», альпинист, благотворитель «Подари жизнь», развернул флаг фонда.

На вопрос «Зачем?» Олег ответил просто: «Хочется, чтобы это помогло детям». Да, кто-то берет на вершину флаг страны, кто-то — атрибутику компании, в которой работает, а можно ведь с высоты громко заявить о том, что помогать — это счастье. Что это встроено в ДНК каждого человека. И, если честно, довольно легко. Для этого не надо быть альпинистом, подниматься на восьмитысячники или стоять в очереди, чтобы взойти на Эверест. Нужно просто однажды понять, что бороться в одиночку с болезнью сложно, а вместе — любые горы по плечу.

Олег Кирьянов. Гималаи, вершина Лобуче: сделать еще один шаг на пути к своей вершине Фото: из личного архива

Поэтому, да, если флаги раскрывают, значит, это кому-нибудь нужно. Говорить об этом Олег не захотел, а написал — с удовольствием. О преодолении, о надежде и о том, что помогает идти дальше. И получилось, что у альпинистов и детей в больницах гораздо больше общего, чем могло бы показаться. Главное — сделать еще один шаг «Когда у меня впервые возникла мысль написать этот текст, естественным было желание подробно рассказать про каждую вершину. Эверест, Лхоцзе, Эльбрус, Ама-Даблам, Макалу и прочие высотники, где довелось побывать, — каждый хранит целую историю и достоин отдельного рассказа. Но вскоре стало ясно: это было бы больше для самого автора, но не столь интересно всем. Гораздо важнее поделиться тем, что остается после любых восхождений.

Иногда надо развернуться, чтобы вернуться и пройти весь путь снова Фото: из личного архива 1 из 5

А главное ощущение всегда одно: в горах бывает по-разному. Сложно и опасно. Есть радости и победы, но случаются и разочарования, поражения, травмы. Все это было и будет. И все же самое важное — просто сделать еще один шаг. Только так приходишь к вершине, только так возвращаешься домой. Если оглянуться назад, каждая вершина всегда дает какой-то урок, даже если приходишь на одну и ту же гору. Где-то удалось подняться до самой вершины, где-то приходится остановиться раньше и развернуться. Но в этом и состоит настоящая ценность пути: он никогда не бывает только о победах. Воспоминания складываются не только из красоты и радости, но и из боли, сомнений, поражений. Все это вместе формирует опыт.

Вершина — это не столько личная победа, сколько результат общей веры и поддержки. Так же и у подопечных фонда: каждый их день — это шаг вверх, и наша помощь помогает им идти. Олег Кирьянов, благотворитель фонда

“Спаси сегодня ты, и завтра спасут тебя”. Мы все идем к своим вершинам. Кто-то — в карьере, кто-то — в искусстве, кто-то, как подопечные “Подари жизнь”, — в больнице. Путь через горы учит простому: вершина — это не столько личная победа, это всегда результат общей веры и поддержки. Так же и у детей, которым помогает фонд: каждый их день — это маленький шаг вверх, и наша помощь позволяет им подниматься дальше. Тут могут быть и отступления, и решение, что “надо развернуться”, — но и понимание, что нужно двигаться дальше, пусть и после отдыха, не сдаваться, хотя бы еще один шаг… и еще один…. и еще… А там уже и вершина».