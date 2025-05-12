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Максим Кочуров

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5 000 000 ₽4 617 755 ₽ осталось собрать
ДиагнозИммунодефицит
ГородИжевск
Возраст12 лет
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Максиму необходима трансплантация костного мозга в Центре детской гематологии имени Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

12.05.2025

У мальчика иммунодефицит, и в его ситуации реальные шансы на выздоровление дает трансплантация костного мозга. Для кого-то из детей успешной становится пересадка при частичной генетической совместимости. Однако есть дети, как Максим и еще один пациент Центра, которым нужна трансплантация только от полностью совместимого неродственного донора. Как и всегда, доноры для двоих детей отдадут свои клетки бесплатно, но за процедуру поиска и активации нужно заплатить, а это 5 000 000 рублей.

Ваша помощь Максиму

20.05.25
1 000 ₽
20.05.25
Ш*******а И.500 ₽
20.05.25
Ф******а С.800 ₽
20.05.25
Ж*****а100 ₽
20.05.25
М*******а Ю.800 ₽
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