У мальчика иммунодефицит, и в его ситуации реальные шансы на выздоровление дает трансплантация костного мозга. Для кого-то из детей успешной становится пересадка при частичной генетической совместимости. Однако есть дети, как Максим и еще один пациент Центра, которым нужна трансплантация только от полностью совместимого неродственного донора. Как и всегда, доноры для двоих детей отдадут свои клетки бесплатно, но за процедуру поиска и активации нужно заплатить, а это 5 000 000 рублей.