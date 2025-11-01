Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

Салима Бадрудинова

645 512 ₽645 512 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городсело Хуштада, Республика Дагестан
Возраст2 года
У Салимы лейкоз, она лечится в Российской детской клинической больнице.

Ход лечения

01.11.2025

Салима заболела в этом году. Девочку госпитализировали в РДКБ, подобрали терапию и сразу начали лечение. Все шло хорошо, а потом вдруг появились осложнения: отек Квинке, сыпь, воспаление полости рта (мукозит). Оказалось, что все это — реакция на один из основных препаратов химиотерапии. Чтобы продолжать лечение, необходимо заменить «химию» на иммунопрепарат «Блинцито». Сейчас Салиме нужно четыре флакона этого лекарства стоимостью 645 512 рублей.

Ваша помощь Салиме

