Салима заболела в этом году. Девочку госпитализировали в РДКБ, подобрали терапию и сразу начали лечение. Все шло хорошо, а потом вдруг появились осложнения: отек Квинке, сыпь, воспаление полости рта (мукозит). Оказалось, что все это — реакция на один из основных препаратов химиотерапии. Чтобы продолжать лечение, необходимо заменить «химию» на иммунопрепарат «Блинцито». Сейчас Салиме нужно четыре флакона этого лекарства стоимостью 645 512 рублей.