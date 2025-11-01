Помочь
645 512 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|село Хуштада, Республика Дагестан
|Возраст
|2 года
Ход лечения
01.11.2025
Салима заболела в этом году. Девочку госпитализировали в РДКБ, подобрали терапию и сразу начали лечение. Все шло хорошо, а потом вдруг появились осложнения: отек Квинке, сыпь, воспаление полости рта (мукозит). Оказалось, что все это — реакция на один из основных препаратов химиотерапии. Чтобы продолжать лечение, необходимо заменить «химию» на иммунопрепарат «Блинцито». Сейчас Салиме нужно четыре флакона этого лекарства стоимостью 645 512 рублей.