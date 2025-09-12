Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

Настя Рожкова

107 500 ₽105 716 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородРостов-на-Дону
Возраст4 года
У Насти рецидив лейкоза. Сейчас она проходит лечение в Центре им. Димы Рогачева.

Ход лечения

12.09.2025

Насте предстоит трансплантация костного мозга, но прежде нужно добиться ремиссии заболевания. Для этого девочке необходимо пройти курс терапии препаратом «Атрианс», эффективным при том варианте лейкоза, который у Насти. Десять упаковок лекарства стоят 107 500 рублей. Пожалуйста, помогите Насте!

Ваша помощь Насте

12.09.25
921 ₽
12.09.25
300 ₽
12.09.25
163 ₽
12.09.25
300 ₽
12.09.25
100 ₽
