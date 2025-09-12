Помочь
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Ростов-на-Дону
|Возраст
|4 года
Ход лечения
12.09.2025
Насте предстоит трансплантация костного мозга, но прежде нужно добиться ремиссии заболевания. Для этого девочке необходимо пройти курс терапии препаратом «Атрианс», эффективным при том варианте лейкоза, который у Насти. Десять упаковок лекарства стоят 107 500 рублей. Пожалуйста, помогите Насте!
