Насте предстоит трансплантация костного мозга, но прежде нужно добиться ремиссии заболевания. Для этого девочке необходимо пройти курс терапии препаратом «Атрианс», эффективным при том варианте лейкоза, который у Насти. Десять упаковок лекарства стоят 107 500 рублей. Пожалуйста, помогите Насте!