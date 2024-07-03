«Я — кот Баюн, и я пою!»

Марафон новогодних елок в больницах успешно стартовал в прошедшие выходные. И это значит, что впереди много сказок, смеха и улыбок. Первыми к детям пришли артисты Театра Олега Табакова и «Современника».
И это уже 19-я елка, которую организуют актеры Театра Олега Табакова. А так как два года назад художественный руководитель театра Владимир Машков возглавил и театр «Современник», новогодние представления уже второй год проводят труппы обоих театров. Традиционно первая театральная елка состоялась в детских отделениях Центра нейрохирургии имени Бурденко.
Дети, родители и даже медперсонал — никто не остался равнодушным
Автор: Сергей Валиев
В большом холле Центра раскинулся самый настоящий сказочный лес, в котором место было и волшебству, и песням, и играм, и даже небольшому расследованию — ведь кто-то похитил из-под елки мешок с подарками. В ходе поиска выяснилось, что виноваты маленькие мышата, которые получили такой приказ в письме от… кота Баюна.
Как же сокрушался бедный Снеговик! Но дети с родителями помогли ему и Снегурочке не просто напасть на след главного виновника (Баюна), но и разобраться в ситуации. Ведь оказалось, что мышата ничего плохого не хотели, просто неправильно прочитали письмо, да и вообще, письмо-то было адресовано не им, а кот Баюн мышей не ест. Он только «рыбов» любит. И еще петь!
Автор: Сергей Валиев
В какой-то момент представления стало так весело, что даже подростки, которые обычно не выходят на детские праздники, не просто высунулись из палат, но и вместе со сказочными персонажами стали петь песню «В лесу родилась елочка». И поверьте, такого исполнения вы никогда не слышали! Правая часть зала свои слова вместе со Снеговиком прохрюкивала, центральная часть вместе со Снегурочкой промяукивала, а остальные вместе с котом Баюном свою часть песни пролаяли! Смеялись все!
Дети, родители и даже медперсонал — никто не остался равнодушным к озорному и обаятельному Снеговику, веселым подружкам-мышатам, трогательной Снегурочке и очаровательному коту Баюну. И конечно, к главному персонажу сказки — Деду Морозу с подарками. К слову, о подарках.
«Дедушка, ну это же буду уже я, я!»
Автор: Сергей Валиев
В тот день сбылись все детские мечты. Нужно было видеть, как дети с замиранием сердца ждали, когда Дедушка Мороз произнесет их фамилию и вручит большущий пакет. «Дедушка, ну это же буду уже я, я», — очень звонко выкрикнул кто-то с задних рядов. «Спасибо, деда», — пролепетала, уходя в палату с шариком в собственный рост, другая пациентка Центра.
А потом Дед Мороз со Снегурочкой отправились по палатам, чтобы навестить ребят, которые не смогли прийти на праздник по состоянию здоровья. И пока волшебников не было, к исполнителю кота Баюна подошла одна из мам. «Вы были настолько прекрасны, что вас отметил даже мой неулыбчивый сын», — робко сказала она. И знаете, это абсолютная правда. И счастье, потому что праздник, который создали артисты Театра Олега Табакова и «Современника», получился по-настоящему волшебным!
Счастье!
Автор: Сергей Валиев
Море благодарностей
Пока мы делились с вами эмоциями и фотографиями с праздника, артисты Театра Олега Табакова и «Современника» успели провести новогодние елки в Московском онкодиспансере и Морозовской больнице. И впереди у них есть несколько выступлений для подопечных фонда! Мы от всего сердца благодарим Владимира Машкова, дорогим актерам желаем сил и вдохновения, говорим спасибо и с нетерпением ждем их в других клиниках: РДКБ и Центре Димы Рогачева!
Также отдельное спасибо мы говорим сети грузинских ресторанов «Оджахури» и городским японским бистро J’PAN за вкусные угощения для артистов! Огромное спасибо за то, что вы обеспечили по-настоящему праздничный стол для артистов в каждой больнице. Благодаря вам волшебные герои праздника были полны сил, а атмосфера в за кулисами была еще более уютной!
Марафон новогодних елок в больницах успешно стартовал в прошедшие выходные. И это значит, что впереди много сказок, смеха и улыбок. Первыми (уже в 19-й раз!) к детям пришли артисты Театра Олега Табакова и «Современника».
