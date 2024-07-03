«Я — кот Баюн, и я пою!»

Марафон новогодних елок в больницах успешно стартовал в прошедшие выходные. И это значит, что впереди много сказок, смеха и улыбок. Первыми к детям пришли артисты Театра Олега Табакова и «Современника».

И это уже 19-я елка, которую организуют актеры Театра Олега Табакова. А так как два года назад художественный руководитель театра Владимир Машков возглавил и театр «Современник», новогодние представления уже второй год проводят труппы обоих театров. Традиционно первая театральная елка состоялась в детских отделениях Центра нейрохирургии имени Бурденко.

Дети, родители и даже медперсонал — никто не остался равнодушным Автор: Сергей Валиев

В большом холле Центра раскинулся самый настоящий сказочный лес, в котором место было и волшебству, и песням, и играм, и даже небольшому расследованию — ведь кто-то похитил из-под елки мешок с подарками. В ходе поиска выяснилось, что виноваты маленькие мышата, которые получили такой приказ в письме от… кота Баюна. Как же сокрушался бедный Снеговик! Но дети с родителями помогли ему и Снегурочке не просто напасть на след главного виновника (Баюна), но и разобраться в ситуации. Ведь оказалось, что мышата ничего плохого не хотели, просто неправильно прочитали письмо, да и вообще, письмо-то было адресовано не им, а кот Баюн мышей не ест. Он только «рыбов» любит. И еще петь!

Очаровательный кот Баюн Автор: Сергей Валиев 1 из 3

В какой-то момент представления стало так весело, что даже подростки, которые обычно не выходят на детские праздники, не просто высунулись из палат, но и вместе со сказочными персонажами стали петь песню «В лесу родилась елочка». И поверьте, такого исполнения вы никогда не слышали! Правая часть зала свои слова вместе со Снеговиком прохрюкивала, центральная часть вместе со Снегурочкой промяукивала, а остальные вместе с котом Баюном свою часть песни пролаяли! Смеялись все! Дети, родители и даже медперсонал — никто не остался равнодушным к озорному и обаятельному Снеговику, веселым подружкам-мышатам, трогательной Снегурочке и очаровательному коту Баюну. И конечно, к главному персонажу сказки — Деду Морозу с подарками. К слову, о подарках.

«Дедушка, ну это же буду уже я, я!» Автор: Сергей Валиев

В тот день сбылись все детские мечты. Нужно было видеть, как дети с замиранием сердца ждали, когда Дедушка Мороз произнесет их фамилию и вручит большущий пакет. «Дедушка, ну это же буду уже я, я», — очень звонко выкрикнул кто-то с задних рядов. «Спасибо, деда», — пролепетала, уходя в палату с шариком в собственный рост, другая пациентка Центра. А потом Дед Мороз со Снегурочкой отправились по палатам, чтобы навестить ребят, которые не смогли прийти на праздник по состоянию здоровья. И пока волшебников не было, к исполнителю кота Баюна подошла одна из мам. «Вы были настолько прекрасны, что вас отметил даже мой неулыбчивый сын», — робко сказала она. И знаете, это абсолютная правда. И счастье, потому что праздник, который создали артисты Театра Олега Табакова и «Современника», получился по-настоящему волшебным!

Счастье! Автор: Сергей Валиев