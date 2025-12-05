Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

Помочь
Помочь детям

Софья Пигалева

Помочь
306 000 ₽202 930 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
Городдеревня Жоглово (Ярославская область)
Возраст11 лет
Девочка восстанавливается после трансплантации костного мозга в Центре им. Димы Рогачева.

Ход лечения

05.12.2025

Весной Софья повредила колено, в июле ее госпитализировали в больницу с воспалением после травмы. Однако анализы крови указали на острый миелобластный лейкоз, и для дальнейшего лечения девочку перевели в Центр им. Димы Рогачева. На днях Софье провели трансплантацию костного мозга, и сейчас для профилактики реакции «трансплантат против хозяина» ей нужна терапия иммунопрепаратом «Энтивио».  Три упаковки лекарства стоят 306 000 рублей. Мы просим вас о помощи!

Ваша помощь Софье

05.12.25
Д*****х Я.1 200 ₽
05.12.25
К******а В.2 000 ₽
05.12.25
Г*****в И.300 ₽
05.12.25
Т********а С.500 ₽
05.12.25
С*******а Н.1 000 ₽
Все пожертвования
Поделиться:

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari