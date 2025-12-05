Весной Софья повредила колено, в июле ее госпитализировали в больницу с воспалением после травмы. Однако анализы крови указали на острый миелобластный лейкоз, и для дальнейшего лечения девочку перевели в Центр им. Димы Рогачева. На днях Софье провели трансплантацию костного мозга, и сейчас для профилактики реакции «трансплантат против хозяина» ей нужна терапия иммунопрепаратом «Энтивио». Три упаковки лекарства стоят 306 000 рублей. Мы просим вас о помощи!