Начали рабочий год с четких цифр и важных дел. В январе не было громких праздников, зато была планомерная работа: закупка препаратов и всего необходимого, чтобы подопечные фонда двигались к выздоровлению.

Из Центра имени Димы Рогачева после лечения и проверок выписано 117 детей, получавших помощь фонда, — это те ребята, которым вы помогли сделать шаг к выздоровлению.

Ваша поддержка превратилась в конкретные флаконы и упаковки лекарств, доставленные вовремя. Делимся итогами первого месяца года: в тексте — о ключевых приобретениях для детей, в таблице — цифры .

Помощь детям в клиниках

В рамках этого проекта мы вместе с вами оплачиваем для детей на стационарном этапе лечения лекарства, которых по разным причинам не хватает в больницах, а также покупаем для клиник приборы и расходные материалы, поддерживаем диагностические и научные программы, мероприятия по повышению квалификации врачей и многое другое. В январе общие траты на проект составили 66 508 833 рубля.

Лекарства. Общая сумма — 31 528 149 рублей.

В январе препарат «Блинцито» был оплачен на сумму 14 039 879 рублей для 10 детей из Российской детской клинической больницы и Центра имени Димы Рогачева. Благодаря вашей поддержке терапию «Блинцито» получили Даня Родин, Ваня Жданов. Также лечение прошли Максим Метлин и Айсаара Егорова.

Другой иммунопрепарат — «Биспонса» — был закуплен благодаря средствам от акции «Подарок от:важных людей» на сумму 1 272 106 рублей для Максима Смирнова. Сейчас мальчик заканчивает курс иммунотерапии. Через неделю будет проведена пункция костного мозга, по результатам которой врачи определят дальнейшую тактику лечения (ТКМ, CAR-Т-терапия).

Противоопухолевый препарат «Адцетрис» был куплен для пяти пациентов Центра имени Димы Рогачева. Так, лечение лимфомы продолжает Богдан Смирнов. Мальчик сейчас находится дома, чувствует себя хорошо. В апреле планируется госпитализация в НМИЦ ДГОИ для проведения обследования. Женя Александров пока продолжает лечение в больнице, как и Никита Худяков, которому некоторое время даже удалось побыть дома между курсами лечения. Общая стоимость покупки для детей — 1 980 000 рублей.

Комбинированный антибиотик «Завицефта» был куплен на 3 811 086 рублей для восьми детей из Центра имени Димы Рогачева. Среди них Гриша Белоусов, который пока еще находится на этапе подготовки к повторной пересадке костного мозга. Тот же препарат получила Софья Пигалева. В начале декабря у девочки состоялась трансплантация костного мозга.

Противогрибковый препарат «Креземба» оплачен для трех детей на сумму 762 808 рублей. Среди них Варя Шахнина, которая продолжает борьбу с осложнениями после пересадки костного мозга.

«Энплейт», стимулирующий образование тромбоцитов, в январе был куплен на 1 430 000 рублей. Этим лекарством было обеспечено шесть детей, среди которых Максим Кочуров, Амина Янгирова и Маша Оленина.

Препарат «Энтивио» был оплачен на сумму 510 000 рублей для Маши Олениной и Маши Шевкуновой — пациентов Центра имени Димы Рогачева. Это лекарство назначено детям для профилактики и лечения кишечной формы РТПХ до и после трансплантации костного мозга. Также был закуплен препарат «Джакави» на 1 105 978 рублей для 11 пациентов Центра имени Димы Рогачева. Среди них Али Ташуев, который пытается справиться с различными осложнениями после пересадки. Помимо «Джакави», мальчик сейчас проходит терапию железодефицитной анемии.

Также в январе в московские и региональные клиники были закуплены «Дазатиниб», «Мекинист», «Ленвима», «Колумви» и другие лекарства, необходимые для подопечных фонда.

Диагностика и анализы. Общая сумма — 24 482 330 рублей.

В рамках реализации проекта «Внедрение современных методов диагностики и лечения» в январе для Центра имени Димы Рогачева были закуплены:

набор EN01271 Human C1qB ELISA Kit (лабораторный набор для количественного определения белка C1qB в образцах человека — обычно сыворотке или плазме крови; C1qB — часть системы комплемента, важного звена врожденного иммунитета, которое участвует в распознавании и удалении чужеродных частиц и иммунных комплексов); картридж GeneFusion для качественного определения in vitro статуса мутаций в онкогенах (​​специальный диагностический модуль, который применяется в современных молекулярно-генетических анализаторах для обнаружения важных мутаций (генетических перестроек) в опухолях); набор реагентов Poseidon для FISH и CISH (инструменты, которые позволяют буквально заглянуть внутрь клетки и увидеть ее ДНК собственными глазами, они помогают понять, все ли в генах на своих местах или произошли важные изменения, которые могут быть связаны с заболеванием); набор для оценки поглотительной активности и окислительного взрыва в гранулоцитах (это лабораторный инструмент для проверки того, насколько эффективно нейтрофилы и другие гранулоциты захватывают и уничтожают микробы); наборы реагентов для комплексного исследования иммунных клеток методом проточной цитометрии и молекулярного анализа (красители Brilliant Violet позволяют точно «подсветить» клеточные маркеры; коктейли для стимуляции активируют клетки и помогают оценить их функциональный ответ; набор для анализа репертуара T-клеточного рецептора показывает разнообразие T-клеток и особенности иммунного ответа; реагенты для пермеабилизации лейкоцитов делают клеточную мембрану проницаемой, чтобы можно было изучать внутриклеточные структуры и белки); реагенты и расходные материалы для ELISPOT и культивирования MSC (лабораторные инструменты для изучения иммунного ответа и работы с мезенхимальными стволовыми клетками; в методе ELISPOT они позволяют обнаруживать отдельные клетки, которые выделяют сигнальные молекулы, превращая иммунную реакцию в видимые точки на планшете); витальный краситель 7-AAD (флуоресцентный краситель, который используют в проточной цитометрии для оценки жизнеспособности клеток: он проникает только в клетки с поврежденной мембраной, связывается с ДНК и «подсвечивает» нежизнеспособные клетки, помогая точно отделить их от живых); промывающий реагент FlowClean (реагент для обслуживания проточных цитометров, очищающий жидкостные линии и элементы системы от остатков образцов и реагентов, поддерживая стабильность измерений и продлевая срок службы оборудования); конъюгаты и антитела для исследования NK-клеток (реагенты, которые позволяют точно выявлять и изучать естественные киллерные клетки иммунной системы: антитела распознают специфические поверхностные маркеры NK-клеток, а флуоресцентные конъюгаты «подсвечивают» их при анализе, чаще всего методом проточной цитометрии); VECTASHIELD Vibrance Antifade Mounting Medium with DAPI (монтирующая среда для флуоресцентной микроскопии, которая сохраняет яркость свечения образца и одновременно окрашивает ядра клеток: в ее состав входит DAPI — флуоресцентный краситель, связывающийся с ДНК и подсвечивающий ядра синим цветом, и антифейд-компоненты, защищающие флуоресцентные метки от выцветания под светом микроскопа, в результате препарат дольше сохраняет четкое и контрастное изображение, что важно для точного анализа клеточных структур).

Общая сумма — 6 035 815 рублей.

В рамках научного проекта молекулярной диагностики острого лимфобластного лейкоза для ОДКБ города Екатеринбурга были куплены:

реагенты для проведения иммунофлуоресцентного тестирования (ИФТ) на проточных цитометрах (наборы антител и флуоресцентных меток, которые позволяют выявлять и анализировать молекулы в отдельных клетках методом иммунофлюоресцентного тестирования: антитела специфически связываются с нужными белками, а флуоресцентные метки «подсвечивают» их, чтобы прибор мог точно определить тип клетки и ее функциональное состояние); реагенты для работы на проточных цитометрах FACS Canto II и CytoFlex (расходные материалы и растворы, обеспечивающие точный анализ клеток методом проточной цитометрии: к ним относятся флуоресцентно меченые антитела, буферы, лизирующие и промывающие растворы, которые помогают корректно окрашивать клетки, удалять лишние компоненты и поддерживать стабильную работу прибора); конъюгаты антител и моноклональные антитела для исследований (высокоспецифичные реагенты, которые помогают точно находить и изучать нужные молекулы в клетках и тканях: моноклональные антитела распознают конкретный белок-мишень, а конъюгаты снабжены меткой (флуоресцентной, ферментной и другими), позволяющей «увидеть» эту мишень при анализе); реагенты Beckman Coulter, ExBio и Invitrogen для проведения ИФТ (наборы антител и красителей для ИФТ, которые позволяют «подсветить» белки и другие молекулы внутри клеток или на их поверхности); конъюгаты антител CD61 с FITC (специфические реагенты для проточной цитометрии и иммунофлуоресцентных исследований, которые позволяют выявлять клетки, несущие маркер CD61: антитело CD61 распознает целевой белок на поверхности клетки, а FITC (флуоресцеин изотиоцианат) служит флуоресцентной меткой, «подсвечивая» эти клетки под прибором).

Также в рамках проекта были оплачены анализы в Екатеринбурге для пациентов из Ижевска, Нижневартовска, Тюмени, Кургана и Оренбурга на сумму 252 550 рублей.

Как и всегда, была оплачена работа сотрудников Центра имени Димы Рогачева, которые заняты реализацией и развитием проекта по диагностике острого лимфобластного лейкоза. Общие расходы на реализацию научного проекта составили 14 825 231 рубль, они покрываются за счет поступлений по программе «Спасибо от Сбербанка».

Спасибо, что снова делаете такую масштабную помощь для клиник возможной!

Медицинские расходные материалы. Общая сумма — 679 243 рубля.

В январе основные расходы по этому проекту направлены на покупку следующих материалов:

пила проволочная по GIGLI (тонкая, гибкая хирургическая проволока с насечками, используемая для разделения костей при операциях); моче- и калоприемники; набор Coaxial Needle (комплект инструментов для проведения биопсии мягких тканей с использованием канюли: система состоит из тонкой вводимой иглы и наружной канюли, которая остается в ткани после прокола, позволяя безопасно и многократно брать образцы без повторного травмирования окружающих тканей); Y-образный коннектор «УноВак» (медицинский аксессуар для системы аспирации или вакуумного дренажа, который позволяет подключать два потока к одному источнику или устройству); хирургическая нить с иглой для безузловой фиксации тканей (специальный шовный материал, который позволяет фиксировать ткани без завязывания классических узлов); «Аминовен 15%» — раствор для инфузий (питательный препарат, содержащий аминокислоты, предназначенный для внутривенного введения).

Медицинское оборудование. Общая сумма — 2 210 723 рубля.

Для Центра имени Дмитрия Рогачева было оплачено техническое обслуживание магнитно-резонансного томографа, включая замену запасных частей и закупку необходимых расходных материалов.

В январе стандартно произведены выплаты надбавок к зарплатам врачей Центра имени Дмитрия Рогачева на сумму 6 950 000 рублей. Это та статья расходов, на которую благотворители не всегда готовы переводить средства, однако мы в фонде считаем ее очень важной. Мы реализуем ее, чтобы сохранить уникальный коллектив врачей, который помогает детям в условиях ограниченного государственного финансирования. Такие статьи расходов фонд закрывает за счет процентов от средств, которые размещает на депозитах. Так как одна из задач профессионального фонда — максимально эффективно распоряжаться пожертвованиями благотворителей, с 2014 года мы не держим деньги просто на счете: средства, которые не участвуют в обороте, приносят доход через размещение на депозите и возвращаются с пополнением. Например, мы запланировали трату, но она совершится по договоренности с поставщиком только по постоплате через месяц; чтобы эти деньги не просто лежали на счете, а «работали», мы отправляем их на депозит. Минфин подтверждает возможность НКО размещать свободные остатки средств целевых поступлений на депозитных счетах в банках.

Административные расходы по проекту включают в себя оплату труда больничных координаторов и сотрудников фонда, занимающихся обеспечением клиник. За январь они составили 614 366 рублей. Фонд всегда делает все возможное, чтобы эти расходы были покрыты за счет целевых пожертвований.