Начали рабочий год с четких цифр и важных дел. В январе не было громких праздников, зато была планомерная работа: закупка препаратов и всего необходимого, чтобы подопечные фонда двигались к выздоровлению.
Ваша поддержка превратилась в конкретные флаконы и упаковки лекарств, доставленные вовремя. Делимся итогами первого месяца года: в тексте — о ключевых приобретениях для детей, в таблице — цифры.
Важные цифры января
190 045 718 рублей составили общие расходы.
Из Центра имени Димы Рогачева после лечения и проверок выписано 117 детей, получавших помощь фонда, — это те ребята, которым вы помогли сделать шаг к выздоровлению.
31 528 149 рублей направлено на закупку лекарств в больницы.
29 мероприятий в больницах организовали и сопроводили волонтеры
Теперь подробно обо всех проектах.
Помощь детям в клиниках
В рамках этого проекта мы вместе с вами оплачиваем для детей на стационарном этапе лечения лекарства, которых по разным причинам не хватает в больницах, а также покупаем для клиник приборы и расходные материалы, поддерживаем диагностические и научные программы, мероприятия по повышению квалификации врачей и многое другое. В январе общие траты на проект составили 66 508 833 рубля.
Лекарства. Общая сумма — 31 528 149 рублей.
В январе препарат «Блинцито» был оплачен на сумму 14 039 879 рублей для 10 детей из Российской детской клинической больницы и Центра имени Димы Рогачева. Благодаря вашей поддержке терапию «Блинцито» получили Даня Родин, Ваня Жданов. Также лечение прошли Максим Метлин и Айсаара Егорова.
Другой иммунопрепарат — «Биспонса» — был закуплен благодаря средствам от акции «Подарок от:важных людей» на сумму 1 272 106 рублей для Максима Смирнова. Сейчас мальчик заканчивает курс иммунотерапии. Через неделю будет проведена пункция костного мозга, по результатам которой врачи определят дальнейшую тактику лечения (ТКМ, CAR-Т-терапия).
Противоопухолевый препарат «Адцетрис» был куплен для пяти пациентов Центра имени Димы Рогачева. Так, лечение лимфомы продолжает Богдан Смирнов. Мальчик сейчас находится дома, чувствует себя хорошо. В апреле планируется госпитализация в НМИЦ ДГОИ для проведения обследования. Женя Александров пока продолжает лечение в больнице, как и Никита Худяков, которому некоторое время даже удалось побыть дома между курсами лечения. Общая стоимость покупки для детей — 1 980 000 рублей.
Комбинированный антибиотик «Завицефта» был куплен на 3 811 086 рублей для восьми детей из Центра имени Димы Рогачева. Среди них Гриша Белоусов, который пока еще находится на этапе подготовки к повторной пересадке костного мозга. Тот же препарат получила Софья Пигалева. В начале декабря у девочки состоялась трансплантация костного мозга.
Противогрибковый препарат «Креземба» оплачен для трех детей на сумму 762 808 рублей. Среди них Варя Шахнина, которая продолжает борьбу с осложнениями после пересадки костного мозга.
«Энплейт», стимулирующий образование тромбоцитов, в январе был куплен на 1 430 000 рублей. Этим лекарством было обеспечено шесть детей, среди которых Максим Кочуров, Амина Янгирова и Маша Оленина.
Препарат «Энтивио» был оплачен на сумму 510 000 рублей для Маши Олениной и Маши Шевкуновой — пациентов Центра имени Димы Рогачева. Это лекарство назначено детям для профилактики и лечения кишечной формы РТПХ до и после трансплантации костного мозга. Также был закуплен препарат «Джакави» на 1 105 978 рублей для 11 пациентов Центра имени Димы Рогачева. Среди них Али Ташуев, который пытается справиться с различными осложнениями после пересадки. Помимо «Джакави», мальчик сейчас проходит терапию железодефицитной анемии.
Также в январе в московские и региональные клиники были закуплены «Дазатиниб», «Мекинист», «Ленвима», «Колумви» и другие лекарства, необходимые для подопечных фонда.
Диагностика и анализы. Общая сумма — 24 482 330 рублей.
В рамках реализации проекта «Внедрение современных методов диагностики и лечения» в январе для Центра имени Димы Рогачева были закуплены:
набор EN01271 Human C1qB ELISA Kit (лабораторный набор для количественного определения белка C1qB в образцах человека — обычно сыворотке или плазме крови; C1qB — часть системы комплемента, важного звена врожденного иммунитета, которое участвует в распознавании и удалении чужеродных частиц и иммунных комплексов);
картридж GeneFusion для качественного определения in vitro статуса мутаций в онкогенах (специальный диагностический модуль, который применяется в современных молекулярно-генетических анализаторах для обнаружения важных мутаций (генетических перестроек) в опухолях);
набор реагентов Poseidon для FISH и CISH (инструменты, которые позволяют буквально заглянуть внутрь клетки и увидеть ее ДНК собственными глазами, они помогают понять, все ли в генах на своих местах или произошли важные изменения, которые могут быть связаны с заболеванием);
набор для оценки поглотительной активности и окислительного взрыва в гранулоцитах (это лабораторный инструмент для проверки того, насколько эффективно нейтрофилы и другие гранулоциты захватывают и уничтожают микробы);
наборы реагентов для комплексного исследования иммунных клеток методом проточной цитометрии и молекулярного анализа (красители Brilliant Violet позволяют точно «подсветить» клеточные маркеры; коктейли для стимуляции активируют клетки и помогают оценить их функциональный ответ; набор для анализа репертуара T-клеточного рецептора показывает разнообразие T-клеток и особенности иммунного ответа; реагенты для пермеабилизации лейкоцитов делают клеточную мембрану проницаемой, чтобы можно было изучать внутриклеточные структуры и белки);
реагенты и расходные материалы для ELISPOT и культивирования MSC (лабораторные инструменты для изучения иммунного ответа и работы с мезенхимальными стволовыми клетками; в методе ELISPOT они позволяют обнаруживать отдельные клетки, которые выделяют сигнальные молекулы, превращая иммунную реакцию в видимые точки на планшете);
витальный краситель 7-AAD (флуоресцентный краситель, который используют в проточной цитометрии для оценки жизнеспособности клеток: он проникает только в клетки с поврежденной мембраной, связывается с ДНК и «подсвечивает» нежизнеспособные клетки, помогая точно отделить их от живых);
промывающий реагент FlowClean (реагент для обслуживания проточных цитометров, очищающий жидкостные линии и элементы системы от остатков образцов и реагентов, поддерживая стабильность измерений и продлевая срок службы оборудования);
конъюгаты и антитела для исследования NK-клеток (реагенты, которые позволяют точно выявлять и изучать естественные киллерные клетки иммунной системы: антитела распознают специфические поверхностные маркеры NK-клеток, а флуоресцентные конъюгаты «подсвечивают» их при анализе, чаще всего методом проточной цитометрии);
VECTASHIELD Vibrance Antifade Mounting Medium with DAPI (монтирующая среда для флуоресцентной микроскопии, которая сохраняет яркость свечения образца и одновременно окрашивает ядра клеток: в ее состав входит DAPI — флуоресцентный краситель, связывающийся с ДНК и подсвечивающий ядра синим цветом, и антифейд-компоненты, защищающие флуоресцентные метки от выцветания под светом микроскопа, в результате препарат дольше сохраняет четкое и контрастное изображение, что важно для точного анализа клеточных структур).
Общая сумма — 6 035 815 рублей.
В рамках научного проекта молекулярной диагностики острого лимфобластного лейкоза для ОДКБ города Екатеринбурга были куплены:
реагенты для проведения иммунофлуоресцентного тестирования (ИФТ) на проточных цитометрах (наборы антител и флуоресцентных меток, которые позволяют выявлять и анализировать молекулы в отдельных клетках методом иммунофлюоресцентного тестирования: антитела специфически связываются с нужными белками, а флуоресцентные метки «подсвечивают» их, чтобы прибор мог точно определить тип клетки и ее функциональное состояние);
реагенты для работы на проточных цитометрах FACS Canto II и CytoFlex (расходные материалы и растворы, обеспечивающие точный анализ клеток методом проточной цитометрии: к ним относятся флуоресцентно меченые антитела, буферы, лизирующие и промывающие растворы, которые помогают корректно окрашивать клетки, удалять лишние компоненты и поддерживать стабильную работу прибора);
конъюгаты антител и моноклональные антитела для исследований (высокоспецифичные реагенты, которые помогают точно находить и изучать нужные молекулы в клетках и тканях: моноклональные антитела распознают конкретный белок-мишень, а конъюгаты снабжены меткой (флуоресцентной, ферментной и другими), позволяющей «увидеть» эту мишень при анализе);
реагенты Beckman Coulter, ExBio и Invitrogen для проведения ИФТ (наборы антител и красителей для ИФТ, которые позволяют «подсветить» белки и другие молекулы внутри клеток или на их поверхности);
конъюгаты антител CD61 с FITC (специфические реагенты для проточной цитометрии и иммунофлуоресцентных исследований, которые позволяют выявлять клетки, несущие маркер CD61: антитело CD61 распознает целевой белок на поверхности клетки, а FITC (флуоресцеин изотиоцианат) служит флуоресцентной меткой, «подсвечивая» эти клетки под прибором).
Также в рамках проекта были оплачены анализы в Екатеринбурге для пациентов из Ижевска, Нижневартовска, Тюмени, Кургана и Оренбурга на сумму 252 550 рублей.
Как и всегда, была оплачена работа сотрудников Центра имени Димы Рогачева, которые заняты реализацией и развитием проекта по диагностике острого лимфобластного лейкоза. Общие расходы на реализацию научного проекта составили 14 825 231 рубль, они покрываются за счет поступлений по программе «Спасибо от Сбербанка».
Спасибо, что снова делаете такую масштабную помощь для клиник возможной!
Медицинские расходные материалы. Общая сумма — 679 243 рубля.
В январе основные расходы по этому проекту направлены на покупку следующих материалов:
пила проволочная по GIGLI (тонкая, гибкая хирургическая проволока с насечками, используемая для разделения костей при операциях); моче- и калоприемники; набор Coaxial Needle (комплект инструментов для проведения биопсии мягких тканей с использованием канюли: система состоит из тонкой вводимой иглы и наружной канюли, которая остается в ткани после прокола, позволяя безопасно и многократно брать образцы без повторного травмирования окружающих тканей); Y-образный коннектор «УноВак» (медицинский аксессуар для системы аспирации или вакуумного дренажа, который позволяет подключать два потока к одному источнику или устройству); хирургическая нить с иглой для безузловой фиксации тканей (специальный шовный материал, который позволяет фиксировать ткани без завязывания классических узлов); «Аминовен 15%» — раствор для инфузий (питательный препарат, содержащий аминокислоты, предназначенный для внутривенного введения).
Медицинское оборудование. Общая сумма — 2 210 723 рубля.
Для Центра имени Дмитрия Рогачева было оплачено техническое обслуживание магнитно-резонансного томографа, включая замену запасных частей и закупку необходимых расходных материалов.
В январе стандартно произведены выплаты надбавок к зарплатам врачей Центра имени Дмитрия Рогачева на сумму 6 950 000 рублей. Это та статья расходов, на которую благотворители не всегда готовы переводить средства, однако мы в фонде считаем ее очень важной. Мы реализуем ее, чтобы сохранить уникальный коллектив врачей, который помогает детям в условиях ограниченного государственного финансирования. Такие статьи расходов фонд закрывает за счет процентов от средств, которые размещает на депозитах. Так как одна из задач профессионального фонда — максимально эффективно распоряжаться пожертвованиями благотворителей, с 2014 года мы не держим деньги просто на счете: средства, которые не участвуют в обороте, приносят доход через размещение на депозите и возвращаются с пополнением. Например, мы запланировали трату, но она совершится по договоренности с поставщиком только по постоплате через месяц; чтобы эти деньги не просто лежали на счете, а «работали», мы отправляем их на депозит. Минфин подтверждает возможность НКО размещать свободные остатки средств целевых поступлений на депозитных счетах в банках.
Административные расходы по проекту включают в себя оплату труда больничных координаторов и сотрудников фонда, занимающихся обеспечением клиник. За январь они составили 614 366 рублей. Фонд всегда делает все возможное, чтобы эти расходы были покрыты за счет целевых пожертвований.
Адресная помощь
Адресная помощь — индивидуальная помощь конкретным подопечным фонда как на стационарном, так и на амбулаторном этапе лечения. В январе общие траты на проект составили 14 284 764 рубля.
Платное лечение. Общая сумма — 6 777 713 рублей.
В январе было оплачено нейрохирургическое лечение пяти иностранных пациентов с опухолями головного мозга в Центре нейрохирургии имени Бурденко. Кроме того, оплатили радиохирургию на аппарате «Гамма-нож» для Алика Слояна, который лечился в Центре нейрохирургии имени Бурденко. Алик хорошо перенес лечение, и его выписали домой под наблюдение врачей по месту жительства. В рамках проекта фонд оплатил госпитализацию в Центр имени Димы Рогачева донора для Максима Легошина. В начале января Максиму провели трансплантацию костного мозга, сейчас мальчик пытается справиться с осложнениями после нее. Также была оплачена госпитализация Софьи Пигалевой для пересадки костного мозга (в Центре на момент госпитализации временно заканчивались квоты на этот вид лечения) и Ильи Хохлова для хирургического лечения. Илье наконец провели операцию по установке нового раздвижного эндопротеза, средства на покупку которого мы собрали благодаря вашей помощи. Так как опухоль юноше удалили давно, замена протеза не попадала ни в квоты от государства, ни в перечень услуг, которые оплачивает государственный фонд «Круг добра».
Лекарства. Общая сумма — 5 737 677 рублей.
Произведено 43 закупки препаратов на выписку и для амбулаторного этапа лечения для 31 пациента. Среди них Артур Рудык, у которого прошло уже полгода после аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. Недавно Артуру исполнилось 14 лет, и он очень рад, что скоро получит паспорт. Все расходы на лекарства на выписку уже не первый год полностью оплачивает ФК «Пульс». Спасибо!
Качество жизни. Общая сумма — 2 220 375 рублей.
В этом месяце для подопечных было произведено семь закупок лекарств и расходных материалов (фильтры для концентраторов, противосудорожные препараты и так далее). Оплачены консультации специалистов для подопечных программы. Как обычно, обеспечены медицинские и психологические консультации для подопечных фонда и их близких. Благотворительную социальную помощь получили семь семей. Была оказана помощь в оплате ритуальных услуг для шести семей.
Анализы и исследования. Общая сумма — 254 300 рублей.
Лабораторная диагностика. В рамках проекта адресной помощи были проведены молекулярно-генетические исследования для девяти пациентов Центра имени Димы Рогачева.
На административные расходы по проекту адресной помощи — оплату труда координаторов адресной и паллиативной помощи — со счета фонда «Подари жизнь» ушло 404 726 рублей (остальная часть этих зарплат выплачивается со счета фонда «Новая жизнь»). Большая часть финансирования паллиативного проекта в январе была осуществлена в рамках программы сотрудничества со Сбербанком по картам VISA и «Мир» — за счет той части пожертвования, которую добавляет сам банк. Спасибо!
Социальные проекты
Помимо помощи в обеспечении лечения, нашим подопечным необходима и помощь с оплатой амбулаторных квартир, транспортных расходов, с покупкой средств гигиены, а еще они могут нуждаться в помощи нянь и психологов.
В январе вместе с вами и благодаря вам мы собрали и направили 10 «коробок храбрости» с игрушками в клиники.
В Московский областной онкологический диспансер были переданы игрушки для игровых комнат и прокладки ежедневные в большом количестве.
В Центр имени Димы Рогачева были переданы игрушки для игровых комнат и подарок ребенку на день рождения. В НМИЦ нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко были переданы алмазные мозаики, памперсы детские, прокладки ежедневные и подарки детям на дни рождения в количестве 24 штук.
В Морозовскую ДГКБ также были переданы игрушки для игровых комнат, подарки детям на дни рождения в количестве 24 штук, влажные салфетки, памперсы детские и прокладки ежедневные. В Российскую детскую клиническую больницу были переданы игрушки для игровых комнат, порошки стиральные детские, средства для мытья посуды, кондиционеры для белья, влажные салфетки, гели для стирки белья, средства чистящие, мыло детское, памперсы детские и картины по номерам.
От благотворителей были получены средства личной гигиены, которые были переданы на амбулаторные квартиры фонда для проживающих там семей. Также от благотворителей были получены и переданы в пансионат «Измалково» в большом количестве игрушки для игровых комнат.
Для трех семей, находившихся в сложной жизненной ситуации, предоставлены услуги няни.
Проект частично финансируется со счета дочернего фонда «Новая жизнь». В январе траты по проекту составили 4 062 100 рублей (было оплачено питание для родителей пациентов Центра имени Димы Рогачева за два предыдущих месяца).
В январе в фонд «Новая жизнь» от «Подари жизнь» переведено 90 миллионов рублей для реализации социальной, реабилитационной и иных программ, в том числе на административные расходы социального проекта.
Донорство
Фонд поддерживает только безвозмездное донорство крови. Поиск доноров ведется и по запросам ОПК, и по адресным просьбам. Ведется регистр доноров крови, осуществляются массовые информационные рассылки.
В Центре имени Рогачева было проведено 19 донаций гранулоцитов. Поиск гранулоцитов велся для Алдын-Сай Аракчаа (девочке уже третий месяц требуются переливания) и Саши Компанийца. Из Центра имени Димы Рогачева, РДКБ и ГКБ № 52 поступило 18 обращение с просьбами о поиске доноров. Доноры, откликнувшиеся на эти обращения, совершили в январе 311 донаций крови и ее компонентов.
В январе общие траты на проект составили 127 010 рублей. Основные расходы проекта составляют заработная плата координаторов, которые на ежедневной основе ведут поиск доноров, производство информационных, справочных и сувенирных материалов для доноров. Расходы на реализацию донорского проекта покрываются за счет поступлений по программе «Спасибо от Сбербанка».
Волонтерство
Волонтеры развлекают, учат и подбадривают заболевших детей, поддерживают их родителей, оказывают профессиональную помощь, помогают на акциях фонда, выполняют самые разные поручения.
Программа «Возвращение детства»
Первый месяц года выдался насыщенным: от шумных игротек и уютных мастер-классов до душевных встреч в палатах и зажигательных танцев маленьких утят. Уже начинается подготовка к предстоящим весенним и другим праздникам. В январе больничные волонтеры совершили 40 визитов в больницы.
Программа «Окно в мир»
Волонтеры проекта «Больничные мероприятия» организовали и сопроводили 29 мероприятий в больницах, включая 10 мероприятий с интересными гостями и шоу с артистами, 14 мастер-классов волонтеров-мастеров из проекта «Творческая мастерская». Две игры было проведено силами волонтеров из группы «ПереДВИЖники», три путешествия организовали волонтеры проекта «Кругосветка».
Волонтеры проекта «Выездные мероприятия» организовали посещение 79 городских событий для 760 человек. Ребята посетили ледовое шоу Татьяны Навки, представления Кудзинов-цирка, разгадали запутанные квесты, побывали на концертах в Доме музыки, планетарии, соборе Петра и Павла и даже учились готовить на кулинарном мастер-классе.
В проекте «На связи!» волонтеры провели 20 групповых и 26 индивидуальных онлайн-занятий, которые посетили 129 участников. Волонтеры проекта подготовили увлекательную квест-викторину, профориентационную игру, чтения «Гарри Поттера» и многое другое.
Программа Pro bono
Волонтеры проекта «Помоги с авто» выполнили три поездки: отвезли лекарство, передали новогодние костюмы в химчистку и доставили в офис настольные игры.
Волонтеры проекта внебольничной помощи выполнили шесть запросов, в которых поучаствовали 13 волонтеров (помогли с разбором и сортировкой творческих материалов для отправки в клиники, с инвентаризацией на складе в пансионате «Измалково», с сортировкой воздушных шаров для клиник и сканированием анкет подопечных).
Волонтер-дизайнер выполнил один запрос по подготовке рисунков подопечных детей для мобильного приложения фонда.
Координатором программы «Начало» обработана 61 заявка на волонтерство. К телеграм-каналу для кандидатов в волонтеры подключено 52 человека. Кроме того, было организовано одно групповое и пять индивидуальных собеседований. После собеседований и оформления документов в проекты направлено 10 волонтеров-новичков.
В январе общие траты по проекту составили 515 210 рублей. Они включают в себя оплату товаров для занятий с детьми (мастер-классы и так далее) и для организации праздников, а также расходы по оплате труда координаторов волонтеров (они отвечают за привлечение и набор волонтеров, организацию их работы, обучение и сопровождение).
Немедицинская реабилитация
Чтобы помочь ребенку и его семье преодолеть возникшие за время болезни трудности и начать жить в полную силу, нужна реабилитация.
В январе 13 участников получили поддержку в рамках реабилитационного проекта. В благотворительной школе учителя провели 39 индивидуальных уроков для 13 учеников по пяти предметам. 16 кандидатов в волонтеры проходят обучение, чтобы закрывать запросы на помощь учителей, один волонтер уже закончил обучение и присоединился к команде учителей.
Также были выполнены все работы по подготовке реабилитационных программ «Семейные выходные» и онлайн-программы «Мы в игре», которые стартуют в феврале.
Расходы по реабилитационному проекту — это оплата труда координаторов и менеджера проекта: именно они разрабатывают, организуют и проводят все программы, обучают волонтеров, занимаются закупками необходимых материалов и готовят документы. Волонтеры проекта тратят свои силы и время бесплатно, но средства требуются на оплату проживания и питания участников программ, покупку и транспортировку инвентаря, приобретение билетов на поезд и самолет и другие траты. Расходы по проекту относятся к дочернему фонду «Новая жизнь».
Строительство пансионата «Измалково»
Фонд занимается строительством пансионата в усадьбе Самариных в поселке Переделкино для проживания детей — подопечных «Подари жизнь» и их родителей во время лечения.
Строительство пансионата для детей — это инфраструктурный проект фонда, который финансируется не за счет текущих пожертвований, а за счет целевых пожертвований крупных благотворителей и юридических лиц.
В январе из-за погодных условий была приостановлена работа по благоустройству территории, однако велась внутренняя отделка в корпусах. Расходы по проекту в январе составили 9 571 797 рублей.
Расходы на содержание фонда в январе составили 3 458 293 рубля, или 1,82% всех трат за месяц.
Отчет о расходах в формате Excel можно скачать по ссылке.
Новости
Отчет фонда, январь 2026
Начали рабочий год с четких цифр и важных дел. В январе не было громких праздников, зато была планомерная работа: закупка препаратов и всего необходимого, чтобы подопечные фонда двигались к выздоровлению.
Отчет фонда, декабрь 2025
В новом году рассказываем о том, как завершился 2025-й. Главная цифра декабря, которую невозможно подсчитать, — это количество улыбок и новогодних чудес, подаренных вами нашим подопечным. Спасибо!
Отчет фонда, ноябрь 2025
Аппарат автоматического цитоплазмафереза, реактивы PerFix-nc Kit и многие другие сложные, дорогие и важные покупки для подопечных фонда — в отчете ноября. И еще, конечно, много нового о детях и таблица с расходами.