|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|Воскресенск
|Возраст
|5 лет
Ход лечения
19.12.2025
Стандартная химиотерапия не дала ожидаемого эффекта, более того, у мальчика осложнения, которые не позволяют продолжать лечение препаратами основного протокола. Зато проведенный в октябре курс иммунопрепарата «Блинцито» привел к хорошему результату. Теперь Дане рекомендовано второе введение. Стоимость лекарства — 645 511 рублей.
