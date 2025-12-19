Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

Даниил Родин

645 511 ₽627 611 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородВоскресенск
Возраст5 лет
Даня заболел в июне. Сейчас он проходит лечение в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

19.12.2025

Стандартная химиотерапия не дала ожидаемого эффекта, более того, у мальчика осложнения, которые не позволяют продолжать лечение препаратами основного протокола. Зато проведенный в октябре курс иммунопрепарата «Блинцито» привел к хорошему результату. Теперь Дане рекомендовано второе введение. Стоимость лекарства — 645 511 рублей.

Ваша помощь Даниилу

19.12.25
1 000 ₽
19.12.25
200 ₽
19.12.25
700 ₽
19.12.25
15 000 ₽
19.12.25
1 000 ₽
