Варя Шахнина

272 431 ₽271 321 ₽ осталось собрать
ДиагнозАпластическая анемия
Городпоселок Селивановка, Ставропольский край
Возраст4 года
Варя борется с посттрансплантационными осложнениями, и для этого ей нужен важный противогрибковый препарат.

Ход лечения

23.12.2025

С момента пересадки костного мозга прошло пять месяцев. Трансплантат прижился и функционирует нормально. Однако у Вари развился вторичный иммунодефицит, а на его фоне — грибковая пневмония. Для лечения девочке нужен дорогостоящий противогрибковый препарат «Креземба». Необходимо пять упаковок стоимостью 272 431 рубль.

Ваша помощь Варе

23.12.25
Б************т А.10 ₽
23.12.25
1 000 ₽
23.12.25
100 ₽
