С момента пересадки костного мозга прошло пять месяцев. Трансплантат прижился и функционирует нормально. Однако у Вари развился вторичный иммунодефицит, а на его фоне — грибковая пневмония. Для лечения девочке нужен дорогостоящий противогрибковый препарат «Креземба». Необходимо пять упаковок стоимостью 272 431 рубль.