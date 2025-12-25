Помочь
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|деревня Балта, Новосибирская область
|Возраст
|4 года
Ход лечения
25.12.2025
В июне Маша поступила в Центр им. Дмитрия Рогачева с рецидивом лейкоза. Девочке предстоит пересадка костного мозга. Чтобы предотвратить развитие реакции «трансплантат против хозяина», ей необходимо пройти курс иммунопрепарата «Энтивио». Нужна одна упаковка лекарства стоимостью 102 000 рублей.
