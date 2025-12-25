Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Маша Шевкунова

Помочь
102 000 ₽97 040 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городдеревня Балта, Новосибирская область
Возраст4 года
Поделиться:
Девочка готовится к пересадке костного мозга, и ей нужен препарат для профилактики посттрансплантационных осложнений.

Ход лечения

25.12.2025

В июне Маша поступила в Центр им. Дмитрия Рогачева с рецидивом лейкоза. Девочке предстоит пересадка костного мозга. Чтобы предотвратить развитие реакции «трансплантат против хозяина», ей необходимо пройти курс иммунопрепарата «Энтивио». Нужна одна упаковка лекарства стоимостью 102 000 рублей.

Ваша помощь Маше

26.12.25
500 ₽
26.12.25
1 000 ₽
200 ₽
26.12.25
1 000 ₽
26.12.25
С*******о Е.60 ₽
Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari