В июне Маша поступила в Центр им. Дмитрия Рогачева с рецидивом лейкоза. Девочке предстоит пересадка костного мозга. Чтобы предотвратить развитие реакции «трансплантат против хозяина», ей необходимо пройти курс иммунопрепарата «Энтивио». Нужна одна упаковка лекарства стоимостью 102 000 рублей.