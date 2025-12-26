Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

Амина Янгирова

110 400 ₽108 600 ₽ осталось собрать
ДиагнозПервичный иммунодефицит
ГородУфа
Возраст10 лет
Амина заболела весной 2024 года и сейчас проходит лечение в Центре им. Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

26.12.2025

Амине приходится бороться с многочисленными осложнениями. Сейчас, например, развилась иммунная тромбоцитопения — значительно снизилось количество тромбоцитов в крови. Поэтому девочке очень нужен препарат «Энплейт», который стимулирует образование тромбоцитов. Три флакона лекарства стоят 110 400 рублей. Пожалуйста, поддержите Амину!

Ваша помощь Амине

