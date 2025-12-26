Помочь
|Диагноз
|Первичный иммунодефицит
|Город
|Уфа
|Возраст
|10 лет
Ход лечения
26.12.2025
Амине приходится бороться с многочисленными осложнениями. Сейчас, например, развилась иммунная тромбоцитопения — значительно снизилось количество тромбоцитов в крови. Поэтому девочке очень нужен препарат «Энплейт», который стимулирует образование тромбоцитов. Три флакона лекарства стоят 110 400 рублей. Пожалуйста, поддержите Амину!
