Состояние Вани тяжелое. Есть инфекции, необходима комбинированная антимикробная терапия. Но, главное, нельзя продолжать лечение по протоколу: не дают осложнения со стороны печени и поджелудочной железы. Единственный возможный вариант — иммунотерапия препаратом «Блинцито», который стоит дорого — 1 129 645 рублей — и нужен прямо сейчас.