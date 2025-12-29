Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

Иван Жданов

1 129 645 ₽718 840 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городсело Смоленское, Алтайский край
Возраст16 лет
Ваня заболел в октябре, в декабре попал в Центр Димы Рогачева. Сейчас мальчику очень нужен «Блинцито».

Ход лечения

29.12.2025

Состояние Вани тяжелое. Есть инфекции, необходима комбинированная антимикробная терапия. Но, главное, нельзя продолжать лечение по протоколу: не дают осложнения со стороны печени и поджелудочной железы. Единственный возможный вариант — иммунотерапия препаратом «Блинцито», который стоит дорого — 1 129 645 рублей — и нужен прямо сейчас.

Ваша помощь Ване

29.12.25
1 200 ₽
29.12.25
М******а2 500 ₽
29.12.25
150 ₽
29.12.25
328 ₽
29.12.25
1 177 ₽
Все пожертвования

