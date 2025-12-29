Помочь
1 129 645 ₽718 840 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|село Смоленское, Алтайский край
|Возраст
|16 лет
Ход лечения
29.12.2025
Состояние Вани тяжелое. Есть инфекции, необходима комбинированная антимикробная терапия. Но, главное, нельзя продолжать лечение по протоколу: не дают осложнения со стороны печени и поджелудочной железы. Единственный возможный вариант — иммунотерапия препаратом «Блинцито», который стоит дорого — 1 129 645 рублей — и нужен прямо сейчас.
Ваша помощь Ване
29.12.25
|1 200 ₽
29.12.25
|М******а
|2 500 ₽
29.12.25
|150 ₽
29.12.25
|328 ₽
29.12.25
|1 177 ₽