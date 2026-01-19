Сельский мамин парень

Так, улыбаясь, описывает себя 17-летний Ваня, который сейчас лечится от острого лимфобластного лейкоза в Центре Димы Рогачева.
Сельский — потому что на лечение в Москву юноша приехал из небольшого села в Алтайском крае. Мамин — потому что ближе мамы сейчас у Вани никого нет и в больнице они вместе. Для нас же Ваня — обаятельный, вдумчивый и очень открытый подопечный фонда, которому прямо сейчас нужен дорогостоящий иммунопрепарат «Блинцито».
Ване нужно шесть флаконов иммунопрепарата «Блинцито»
Видео: Евгения Ванеева
Нужно 968 268 рублей
на иммунопрепарат «Блинцито» для ВаниПомочь
Лейкоз у Вани обнаружили в октябре 2025 года. Все началось с ангины и температуры, которая не сбивалась. Потом была краевая больница, диагноз, серьезные осложнения от стандартной терапии лейкоза. А затем случилась Москва и лечение в Центре Димы Рогачева.
«Жизнь до болезни у меня была беззаботная. В школе учился. Там пятерочки получал. Занимался спортом, — рассказывает Ваня. — Сначала настольным теннисом, разряд юношеский получил. Потом детско-юношеская школа закрылась, больше негде было заниматься. Пошел в качалку. Полтора года ходил — и вот, заболел».
«Жизнь до болезни у меня была беззаботная»
Фото: Евгения Ванеева
Вообще, говорить с Ваней хочется бесконечно. Как-то у него все четко, просто и с юмором. «Тут, в Москве, все у вас по-другому, даже в магазинах продукты. Я живу в сельскохозяйственном крае, местное производство очень хорошо развито, что ни купишь — все вкусное», — сетует он.
На вопрос, чего еще ему не хватает в Москве, он, не задумываясь, отвечает: людей. Друзей, папы, сестры. И еще он уверен, что его маме сейчас намного сложнее, чем ему. Однако оказывать эмоциональную поддержку ему сложновато, поэтому он просто старается маму «лишний раз не нервировать».
У меня нет вариантов — я вылечусь. И поступлю учиться. Рассматриваю разные варианты. Могу стать геодезистом, инженером-техником, могу на кадастрового инженера пойти или на архитектора.Ваня Жданов, подопечный фонда
Планы на жизнь Ваня строит, но воплотить их планирует через год, когда вылечится. «У меня нет вариантов — я вылечусь. И поступлю учиться. Рассматриваю разные варианты. Могу стать геодезистом, инженером-техником, могу на кадастрового инженера пойти или на архитектора».
Изменения во внешности Ваню не расстраивают, даже наоборот. В самом начале болезни он побрился «под ноль», и сейчас ему кажется, что можно начинать заново. Правда, мама просит дать волосам возможность отрасти. И, как мы уже знаем, маму Ваня старается не расстраивать.
На терапию для Вани не хватило государственного финансирования, поэтому клиника обратилась за помощью в фонд. Сейчас юноше нужно шесть флаконов дорогостоящего иммунопрепарата «Блинцито» стоимостью 968 268 рублей. Мы просим вас поддержать Ваню!
Новости
Сельский мамин парень
Так, улыбаясь, описывает себя 17-летний Ваня, который сейчас лечится от острого лимфобластного лейкоза в Центре Димы Рогачева.
Танцы на паузе
Посвятить жизнь танцам — так звучит мечта 16-летней Насти Маховой. Девочка танцует с семи лет, но сейчас из-за болезни заниматься не может. И пока просто смотрит, как танцуют другие. Но у Насти есть план.
Никита и его самый сложный трюк
После того как Никита заболел, его жизнь стала совсем другой, и теперь важно развернуть ее обратно, на 180 градусов. В самокатном спорте этот трюк называется дизастер. И для Никиты он невозможен без «Блинцито».