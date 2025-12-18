Танцы на паузе

Посвятить жизнь танцам — так звучит мечта 16-летней Насти Маховой. Девочка танцует с семи лет, но сейчас из-за болезни заниматься не может. И пока просто смотрит, как танцуют другие. Но у Насти есть план.

Настя рассказывает о танцах с восторгом, даже голос меняется. «Тебе нравится танцевать?» — «Очень!» Девочка пришла в хореографический ансамбль «Сувенир» города Мантурово в первом классе. Десятки областных и всероссийских конкурсов и фестивалей, номинации и награды, репетиции и выступления. Но все это в прошлом, потому что Настя заболела. «Это случилось в мае 2023 года, — вспоминает Сергей, папа девочки. — У Насти воспалился лимфоузел над ключицей. Мы пошли к врачу, сделали рентген, который показал, что у дочери увеличена область средостения. Нас направили в Кострому, в областную детскую больницу. Начали разбираться, и выяснилось, что это лимфома Ходжкина. В больнице лечились несколько месяцев, Настя вышла в ремиссию. А через полтора года, в 2025-м, случился рецидив».

Настя хочет выздороветь и исполнить свою мечту Фото: из личного архива 1 из 2

В этот раз Настю госпитализировали в Москву, в Центр имени Дмитрия Рогачева. Девушке предстоит трансплантация костного мозга, но до этого ей необходимо пройти терапию противоопухолевым препаратом «Адцетрис». «Это лекарство разработано как раз для пациентов с лимфомой, — рассказывает Сергей. — Как врач объяснил, препарат прицельно действует на опухолевые клетки, не задевая другие». Настя хорошо перенесла первый курс «Адцетриса». Важно продолжать терапию препаратом, чтобы добиться ремиссии заболевания и перейти к следующему этапу — пересадке.

Я все равно хочу посвятить жизнь танцам. Думаю выучиться на хореографа. Очень надеюсь, что мне удастся это осуществить! Настя Махова, подопечная фонда «Подари жизнь»