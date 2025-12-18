Танцы на паузе

Посвятить жизнь танцам — так звучит мечта 16-летней Насти Маховой. Девочка танцует с семи лет, но сейчас из-за болезни заниматься не может. И пока просто смотрит, как танцуют другие. Но у Насти есть план.
Настя рассказывает о танцах с восторгом, даже голос меняется. «Тебе нравится танцевать?» — «Очень!» Девочка пришла в хореографический ансамбль «Сувенир» города Мантурово в первом классе. Десятки областных и всероссийских конкурсов и фестивалей, номинации и награды, репетиции и выступления. Но все это в прошлом, потому что Настя заболела.
«Это случилось в мае 2023 года, — вспоминает Сергей, папа девочки. — У Насти воспалился лимфоузел над ключицей. Мы пошли к врачу, сделали рентген, который показал, что у дочери увеличена область средостения. Нас направили в Кострому, в областную детскую больницу. Начали разбираться, и выяснилось, что это лимфома Ходжкина. В больнице лечились несколько месяцев, Настя вышла в ремиссию. А через полтора года, в 2025-м, случился рецидив».
Фото: из личного архива
Нужно 720 000 рублей
на препарат «Адцетрис» для НастиПомочь
В этот раз Настю госпитализировали в Москву, в Центр имени Дмитрия Рогачева. Девушке предстоит трансплантация костного мозга, но до этого ей необходимо пройти терапию противоопухолевым препаратом «Адцетрис».
«Это лекарство разработано как раз для пациентов с лимфомой, — рассказывает Сергей. — Как врач объяснил, препарат прицельно действует на опухолевые клетки, не задевая другие».
Настя хорошо перенесла первый курс «Адцетриса». Важно продолжать терапию препаратом, чтобы добиться ремиссии заболевания и перейти к следующему этапу — пересадке.
Я все равно хочу посвятить жизнь танцам. Думаю выучиться на хореографа. Очень надеюсь, что мне удастся это осуществить!Настя Махова,подопечная фонда «Подари жизнь»
В перерывах между лечением, когда Настя возвращается в родной город, она сразу бежит на репетиции «Сувенира». Танцевать ей пока нельзя, и девочка смотрит, как танцуют другие. Настя говорит, что не знает, получится ли вернуться в ансамбль — она не занимается уже больше двух лет. Но у девушки есть план. «Я все равно хочу посвятить жизнь танцам, — делится Настя. — Думаю выучиться на хореографа. Очень надеюсь, что мне удастся это осуществить!»
И мы надеемся вместе с Настей. И очень хотим, чтобы в ее жизни снова были танцы, выступления и радость, которую дарит любимое дело. Но прежде нужно победить болезнь. А для этого сейчас необходимо собрать 720 000 рублей на препарат «Адцетрис». Это большая сумма для семьи, а бюджетных квот на лекарство в клинике нет. Половину средств уже собрали, но нужно еще. Мы верим, что вместе с вами сможем помочь Насте.
Новости
Танцы на паузе
Посвятить жизнь танцам — так звучит мечта 16-летней Насти Маховой. Девочка танцует с семи лет, но сейчас из-за болезни заниматься не может. И пока просто смотрит, как танцуют другие. Но у Насти есть план.
Никита и его самый сложный трюк
После того как Никита заболел, его жизнь стала совсем другой, и теперь важно развернуть ее обратно, на 180 градусов. В самокатном спорте этот трюк называется дизастер. И для Никиты он невозможен без «Блинцито».
Успеть до Нового года
Максиму бы играть в компьютер, гулять с друзьями, и чтобы никто не приставал с вопросами. Но приходится слушать взрослых и соблюдать режим. Потому что нужно вылечиться. Помочь может препарат «Блинцито», но его важно купить уже сейчас, до Нового года.