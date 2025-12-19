Помочь
|Диагноз
|Лимфома Ходжкина
|Город
|город Мантурово (Костромская область)
|Возраст
|16 лет
Ход лечения
19.12.2025
Настя заболела в мае 2023 года. Тогда лечение прошло успешно, но в апреле этого года у нее случился рецидив. Химиотерапия помогла достигнуть частичной ремиссии, и сейчас Настя в Центре им. Димы Рогачева, готовится к трансплантации костного мозга. До пересадки ей необходима терапия противоопухолевым препаратом «Адцетрис». Два флакона лекарства стоят 360 000 рублей. Мы просим вас помочь Насте!
Ваша помощь Насте
19.12.25
|200 ₽
19.12.25
|700 ₽
19.12.25
|300 ₽