Настя Махова

360 000 ₽358 800 ₽ осталось собрать
ДиагнозЛимфома Ходжкина
Городгород Мантурово (Костромская область)
Возраст16 лет
У Насти рецидив лимфомы Ходжкина, ей предстоит пересадка костного мозга.

Ход лечения

19.12.2025

Настя заболела в мае 2023 года. Тогда лечение прошло успешно, но в апреле этого года у нее случился рецидив. Химиотерапия помогла достигнуть частичной ремиссии, и сейчас Настя в Центре им. Димы Рогачева, готовится к трансплантации костного мозга. До пересадки ей необходима терапия противоопухолевым препаратом «Адцетрис». Два флакона лекарства стоят 360 000 рублей. Мы просим вас помочь Насте!

Ваша помощь Насте

19.12.25
200 ₽
19.12.25
700 ₽
19.12.25
300 ₽
