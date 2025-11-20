Никита и его самый сложный трюк

После того как Никита заболел, его жизнь стала совсем другой, и теперь важно развернуть ее обратно, на 180 градусов. В самокатном спорте этот трюк называется дизастер. И для Никиты он невозможен без «Блинцито».

12-летний Никита Межевых — спортсмен, а это всегда многое говорит о человеке. С шести лет — боевое самбо, затем смешанные единоборства. Тренировки, спортивные сборы, соревнования, призовые места. Когда Никите было девять, у него появилось новое увлечение: мальчик попросил у родителей спортивный самокат и начал самостоятельно разучивать трюки по видеоурокам. Вместе с новыми друзьями целыми днями пропадал в скейт-парке и на первом же городском соревновании занял второе место.

Никита хочет поскорее выздороветь, ходить в школу со сверстниками и вернуться к трюкам на самокате Фото: из личного архива

Нужно 1 782 000 рублей На иммунопрепарат «Блинцито» для Никиты Помочь

Впереди было много планов, целей и побед, но в жизнь вмешалась болезнь. Осенью 2024 года у редко болевшего Никиты случилась простуда. Казалось бы, ерунда, он поправился, но вскоре после очередных соревнований у мальчика поднялась температура. Родители насторожились, обратились к врачу. Анализ крови показал низкий гемоглобин, а после глубокого обследования врачи поставили диагноз «острый лимфобластный лейкоз». Так началось долгое лечение в Алтайском краевом клиническом центре. «Никита очень мужественно выносил все процедуры, — рассказывает его мама Ирина. — Ни на что не жаловался, был терпелив. А мы, семья, старались его поддерживать. Я смотрела на своего ребенка и думала, что на самом деле дети гораздо сильнее взрослых. Столько, сколько выносят и терпят они, не каждый взрослый сможет».

Никита хорошо перенес первый курс «Блинцито», теперь ему нужен второй. Но в клинике нет нужного лекарства и квот на него, а прерывать терапию нельзя — велик риск рецидива.

Лечение помогло: Никита смог достичь ремиссии, и в его анализах больше не осталось опухолевых клеток. Но совсем недавно, уже на этапе поддерживающей терапии, у мальчика открылась сильная аллергия на один из препаратов химиотерапии. Во время введения лекарства Никита резко покраснел и начал задыхаться. Тогда врачи приняли решение заменить «химию» на терапию иммунопрепаратом «Блинцито». Никита хорошо перенес первый курс «Блинцито», теперь ему нужен второй. Но в клинике нет нужного лекарства и квот на него, а прерывать терапию нельзя — велик риск рецидива.

Фото: из личного архива