Никита и его самый сложный трюк

После того как Никита заболел, его жизнь стала совсем другой, и теперь важно развернуть ее обратно, на 180 градусов. В самокатном спорте этот трюк называется дизастер. И для Никиты он невозможен без «Блинцито».
12-летний Никита Межевых — спортсмен, а это всегда многое говорит о человеке. С шести лет — боевое самбо, затем смешанные единоборства. Тренировки, спортивные сборы, соревнования, призовые места. Когда Никите было девять, у него появилось новое увлечение: мальчик попросил у родителей спортивный самокат и начал самостоятельно разучивать трюки по видеоурокам. Вместе с новыми друзьями целыми днями пропадал в скейт-парке и на первом же городском соревновании занял второе место.
Никита хочет поскорее выздороветь, ходить в школу со сверстниками и вернуться к трюкам на самокате
Фото: из личного архива
Нужно 1 782 000 рублей
На иммунопрепарат «Блинцито» для НикитыПомочь
Впереди было много планов, целей и побед, но в жизнь вмешалась болезнь. Осенью 2024 года у редко болевшего Никиты случилась простуда. Казалось бы, ерунда, он поправился, но вскоре после очередных соревнований у мальчика поднялась температура. Родители насторожились, обратились к врачу. Анализ крови показал низкий гемоглобин, а после глубокого обследования врачи поставили диагноз «острый лимфобластный лейкоз». Так началось долгое лечение в Алтайском краевом клиническом центре.
«Никита очень мужественно выносил все процедуры, — рассказывает его мама Ирина. — Ни на что не жаловался, был терпелив. А мы, семья, старались его поддерживать. Я смотрела на своего ребенка и думала, что на самом деле дети гораздо сильнее взрослых. Столько, сколько выносят и терпят они, не каждый взрослый сможет».
Лечение помогло: Никита смог достичь ремиссии, и в его анализах больше не осталось опухолевых клеток. Но совсем недавно, уже на этапе поддерживающей терапии, у мальчика открылась сильная аллергия на один из препаратов химиотерапии. Во время введения лекарства Никита резко покраснел и начал задыхаться. Тогда врачи приняли решение заменить «химию» на терапию иммунопрепаратом «Блинцито».
Никита хорошо перенес первый курс «Блинцито», теперь ему нужен второй. Но в клинике нет нужного лекарства и квот на него, а прерывать терапию нельзя — велик риск рецидива.
Фото: из личного архива
В больнице Никита собирает конструкторы «Лего», играет на планшете и продолжает учиться в шестом классе. Школьные учителя создали для него специальную программу, лучше всего мальчику даются математика и английский язык. Главная мечта Никиты — выздороветь и наконец-то ходить на уроки вместе с одноклассниками. А еще было бы здорово научиться кататься на квадроцикле и однажды вернуться к трюкам на самокате.
Вместе мы можем помочь мечтам Никиты исполниться. Для этого нужно собрать 1 782 000 рублей — столько стоят 11 флаконов препарата: Никита весит больше 45 килограммов, и дозировку для него рассчитывают уже как для взрослого человека. Большая часть средств собрана, и мы верим, что с вашей помощью сможем закрыть сбор полностью!
Никита и его самый сложный трюк
