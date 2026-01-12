Помочь
1 782 000 ₽1 779 300 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|поселок Новые Зори, Алтайский край
|Возраст
|12 лет
Ход лечения
12.01.2026
Во время заключительного этапа лечения (поддерживающей терапии) у Никиты возникла аллергическая реакция на один из базовых препаратов химиотерапии. Врачи приняли решение заменить «химию» на терапию лекарством «Блинцито». Первый курс этого иммунопрепарата мальчик перенес отлично. Сейчас важно провести второй курс, а для него нужен большой запас «Блинцито» — 11 флаконов стоимостью 1 782 000 рублей. Пожалуйста, поддержите Никиту!
