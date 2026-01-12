Во время заключительного этапа лечения (поддерживающей терапии) у Никиты возникла аллергическая реакция на один из базовых препаратов химиотерапии. Врачи приняли решение заменить «химию» на терапию лекарством «Блинцито». Первый курс этого иммунопрепарата мальчик перенес отлично. Сейчас важно провести второй курс, а для него нужен большой запас «Блинцито» — 11 флаконов стоимостью 1 782 000 рублей. Пожалуйста, поддержите Никиту!