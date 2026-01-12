Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

Никита Межевых

1 782 000 ₽1 779 300 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городпоселок Новые Зори, Алтайский край
Возраст12 лет
Никита борется с болезнью больше года. Сейчас мальчику нужен дорогостоящий иммунопрепарат.

Ход лечения

12.01.2026

Во время заключительного этапа лечения (поддерживающей терапии) у Никиты возникла аллергическая реакция на один из базовых препаратов химиотерапии. Врачи приняли решение заменить «химию» на терапию лекарством «Блинцито». Первый курс этого иммунопрепарата мальчик перенес отлично. Сейчас важно провести второй курс, а для него нужен большой запас «Блинцито» — 11 флаконов стоимостью 1 782 000 рублей. Пожалуйста, поддержите Никиту!

