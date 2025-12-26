Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

Максим Легошин

99 000 ₽97 800 ₽ осталось собрать
ДиагнозСиндром Вискотта-Олдрича
ГородНижний Новгород
Возраст1 год
Максиму предстоит трансплантация костного мозга в Центре имени Димы Рогачева.

Ход лечения

26.12.2025

У Максима редкое генетическое заболевание, синдром Вискотта-Олдрича. Единственный эффективный способ лечения — пересадка костного мозга. Перед процедурой мальчику необходимо пройти терапию препаратом «Плерифор» (аналог «Мозобаила»): это лекарство повышает шансы на успешную трансплантацию при диагнозе Максима. Стоимость препарата — 99 000 рублей.

Ваша помощь Максиму

27.12.25
1 200 ₽
