99 000 ₽97 800 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Синдром Вискотта-Олдрича
|Город
|Нижний Новгород
|Возраст
|1 год
Ход лечения
26.12.2025
У Максима редкое генетическое заболевание, синдром Вискотта-Олдрича. Единственный эффективный способ лечения — пересадка костного мозга. Перед процедурой мальчику необходимо пройти терапию препаратом «Плерифор» (аналог «Мозобаила»): это лекарство повышает шансы на успешную трансплантацию при диагнозе Максима. Стоимость препарата — 99 000 рублей.
Ваша помощь Максиму
27.12.25
|1 200 ₽