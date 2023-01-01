За разные виды покупок по банковской карте Тинькофф начисляет кешбэк от 1 до 30%. Это происходит раз в месяц, в день выписки, сразу за весь расчетный период. Потратить его можно на что угодно и в любой момент. В том числе, на благотворительность.
6 961 599 рублей
переведено в фонд в 2022 году
Как это работает? Вы выбираете фонд — банк переводит деньги. Можно также оформить подписку. Регулярные переводы от многих людей в итоге складываются в значительные суммы и помогают планировать работу.
Как подключить сервис? Это можно сделать только в приложении Тинькофф. На главном экране нажмите на счет вашей карты, пролистайте экран до блока «Куда зачислять», выберите «Кэшбэк», затем «В благотворительный фонд» и фонд «Подари жизнь».
Средства, полученные от держателей банковских карт Тинькофф, «Подари жизнь» тратит на реагенты для трех лабораторий:
В одной проводится диагностика самых разных опухолей (как для пациентов Центра детской гематологии им. Дмитрия Рогачева, так и для детей из других клиник).
Вторая нужна для отделения инфекционного контроля, где быстро и точно диагностируют любые инфекционные осложнения лечения, что позволяет сразу назначать пациентам нужную терапию.
В третьей проводят HLA-типирование: без этого анализа невозможен подбор донора для трансплантации костного мозга детям с заболеваниями крови.
«Кэшбэк во благо»
Социальный сервис Тинькофф