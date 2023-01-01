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благотворительный фонд

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Кэшбэк во благо

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Так называется социальный сервис Тинькофф, который позволяет клиентам банка автоматически переводить денежный кешбэк благотворительным фондам.

За разные виды покупок по банковской карте Тинькофф начисляет кешбэк от 1 до 30%. Это происходит раз в месяц, в день выписки, сразу за весь расчетный период. Потратить его можно на что угодно и в любой момент. В том числе, на благотворительность.

6 961 599 рублей

переведено в фонд в 2022 году

Как это работает? Вы выбираете фонд — банк переводит деньги. Можно также оформить подписку. Регулярные переводы от многих людей в итоге складываются в значительные суммы и помогают планировать работу.

Как подключить сервис? Это можно сделать только в приложении Тинькофф. На главном экране нажмите на счет вашей карты, пролистайте экран до блока «Куда зачислять», выберите «Кэшбэк», затем «В благотворительный фонд» и фонд «Подари жизнь».

Средства, полученные от держателей банковских карт Тинькофф, «Подари жизнь» тратит на реагенты для трех лабораторий:

  1. В одной проводится диагностика самых разных опухолей (как для пациентов Центра детской гематологии им. Дмитрия Рогачева, так и для детей из других клиник).

  2. Вторая нужна для отделения инфекционного контроля, где быстро и точно диагностируют любые инфекционные осложнения лечения, что позволяет сразу назначать пациентам нужную терапию.

  3. В третьей проводят HLA-типирование: без этого анализа невозможен подбор донора для трансплантации костного мозга детям с заболеваниями крови.

«Кэшбэк во благо»

Социальный сервис Тинькофф

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