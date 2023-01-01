Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Кто мы

О фонде

Поделиться:
«Подари жизнь» учрежден 26 ноября 2006 года. Офис фонда находится в Москве, у нас нет филиалов, отделений и представителей в регионах России. Есть партнерские фонды в Великобритании — Gift of Life, и в США — Podari.Life

более 80 000 детей

получили помощь за все время работы фонда

Мы хотим, чтобы в России любой ребенок или взрослый до 25 лет с онкологическим или гематологическим заболеванием мог получить самую эффективную и современную медицинскую помощь, а также немедицинскую поддержку. Все программы фонда направлены прежде всего на защиту интересов ребенка и его права на получение своевременной помощи. Программы финансируются только за счет частных пожертвований и помощи бизнеса, не за счет государственных грантов и субсидий.

Большинство детей с онкологическими заболеваниями  выздоравливает: сейчас этот показатель в России, по мнению экспертов, достигает более 80%. Но практически ни в одной стране лечение детских онкозаболеваний не обходится без помощи благотворителей, и наша страна не исключение. На попечении фонда единовременно находится около 1000 детей и молодых взрослых из 6 расположенных в Москве и области клиник федерального и городского подчинения, а также дети из более чем 40 региональных клиник.

Задачи фонда

  • сбор средств на лечение и реабилитацию детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями;

  • помощь онкологическим и гематологическим клиникам, где лечатся дети и молодые взрослые;

  • привлечение общественного внимания к проблемам больных детей;

  • содействие развитию безвозмездного донорства крови;

  • оказание социальной и психологической помощи больным детям;

  • содействие работе волонтерских групп при детских онкологических клиниках.

Контакты и реквизиты фонда

Здесь можно узнать адреса и телефоны фонда, а также банковские реквизиты

Учредительные документы фонда

В разделе

История создания фонда

С чего все начиналось

Галина Чаликова

О создателе и первом директоре

Екатерина Шергова

Директор фонда «Подари жизнь»

Часто задаваемые вопросы

Почему? Зачем? Кому это надо?

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari