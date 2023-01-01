«Подари жизнь» учрежден 26 ноября 2006 года. Офис фонда находится в Москве, у нас нет филиалов, отделений и представителей в регионах России. Есть партнерские фонды в Великобритании — Gift of Life, и в США — Podari.Life

более 80 000 детей получили помощь за все время работы фонда

Мы хотим, чтобы в России любой ребенок или взрослый до 25 лет с онкологическим или гематологическим заболеванием мог получить самую эффективную и современную медицинскую помощь, а также немедицинскую поддержку. Все программы фонда направлены прежде всего на защиту интересов ребенка и его права на получение своевременной помощи. Программы финансируются только за счет частных пожертвований и помощи бизнеса, не за счет государственных грантов и субсидий.

Большинство детей с онкологическими заболеваниями выздоравливает: сейчас этот показатель в России, по мнению экспертов, достигает более 80%. Но практически ни в одной стране лечение детских онкозаболеваний не обходится без помощи благотворителей, и наша страна не исключение. На попечении фонда единовременно находится около 1000 детей и молодых взрослых из 6 расположенных в Москве и области клиник федерального и городского подчинения, а также дети из более чем 40 региональных клиник.

Задачи фонда сбор средств на лечение и реабилитацию детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями;

помощь онкологическим и гематологическим клиникам, где лечатся дети и молодые взрослые;

привлечение общественного внимания к проблемам больных детей;

содействие развитию безвозмездного донорства крови;

оказание социальной и психологической помощи больным детям;

содействие работе волонтерских групп при детских онкологических клиниках.