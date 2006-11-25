История создания фонда

Первыми сотрудниками фонда «Подари жизнь» стали те, кто много лет в качестве волонтеров помогал врачам лечить детей.

Ситуация начала меняться в конце 80-х годов прошлого века. В 1989 году священник Александр Мень и несколько его единомышленников навестили детей — пациентов отделения трансплантации почки Российской детской клинической больницы. Дети там лежали очень «тяжелые», и тяжесть их состояния усугублялась нищетой, которая царила тогда в нашей стране вообще и в здравоохранении в частности.

Когда-то понятия «жалость, милосердие, доброта» считались проявлениями слабости и говорить о них вслух было не принято. Конечно, всегда были люди, которые помогали своим близким и друзьям, но благотворительности как движения — многочисленного и направленного на помощь совсем незнакомым людям, попавшим в беду, — такой благотворительности не было.

В частности, решал задачу с поиском доноров крови: ситуация была катастрофическая, родителям приходилось платить донорам. А еще волонтеры устраивали для пациентов гематологических отделений походы в театр, организовывали кружки и собирали деньги, чтобы купить нужные лекарства.

Отец Александр Мень навестил больных детей, чтобы духовно поддержать их и их родителей, но, попав в больницу, он понял, что детям нужна не только духовная помощь — им нужны лекарства, бинты, постельное белье… Отец Александр рассказал об этом своим прихожанам, и те начали приходить в больницу. Сперва их было совсем немного — три человека, пять, десять… Так создавалась Группа милосердия. После трагической гибели отца Александра 9 сентября 1990 года Группа милосердия стала носить его имя.

Один из учеников отца Александра — Георгий Чистяков стал священником и добился того, чтобы в РДКБ открылся храм. Отец Георгий постоянно говорил о важности деятельного милосердия, и очень многие его прихожане стали волонтерами РДКБ. В 1998 году у группы Милосердия имени о. Александра Меня заработал сайт «Помогите спасти детей» — первый российский сайт, посвященный благотворительности. С помощью этого сайта волонтеры группы Милосердия искали деньги на лекарства для детей — пациентов РДКБ и доноров крови для них же. Среди волонтеров группы Милосердия была и Галина Владиленовна Чаликова, впоследствии ставшая первым директором фонда.

Именно по объявлению на этом сайте в январе 2003 года москвички Анна Егорова и Екатерина Чистякова пришли в Российскую детскую клиническую больницу, чтобы сдать кровь для одной из ее пациенток — Полины Жадько. Оказалось, что доноры нужны не одной только Полине, но и всем детям — пациентам четырех гематологических отделений. Доноров для всех катастрофически не хватало, и родители вынуждены были платить тем, кто соглашался сдать кровь для их детей.

Чтобы изменить ситуацию, Екатерина и Анна начали привлекать к безвозмездному донорству сначала своих знакомых, потом начали размещать объявления в Интернете, подключать к поискам доноров журналистов. Постепенно доноров-добровольцев становилось все больше. Кроме того, появилось понимание, что помимо донорской крови детям и их семьям нужна и другая помощь: от приобретения лекарств до дружеской поддержки. Так родилась инициативная группа «Доноры–детям», волонтеры которой устраивали для пациентов гематологических отделений не только кружки и походы в театр, но и проводили сбор средств на оплату поиска доноров костного мозга или лекарств.

С момента своего создания «Доноры–детям» привлекли к безвозмездному донорству несколько тысяч человек. Силами волонтеров группы создана компьютерная база безвозмездных доноров крови и ее компонентов. Пропаганда безвозмездного донорства и содействие его развитию стали одними из приоритетных задач фонда «Подари жизнь».

К 2005 году у группы появилось множество помощников среди журналистов, бизнесменов, актеров… В 2005 году актриса Чулпан Хаматова познакомилась с заместителем директора Федерального научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии доктором Галиной Новичковой и ее коллегами-гематологами. «Эти врачи меня изумили, — говорит Чулпан. — Я вдруг поняла, что нахожусь рядом с удивительными людьми, с которыми в своей жизни и не сталкивалась никогда. Такими, которые не только лечат детей, но еще и настойчиво ищут деньги на лекарства своим пациентам».

Врачи попросили актрису провести благотворительный концерт классической музыки, средства от которого должны были пойти на покупку аппарата по облучению донорской крови стоимостью 200 тысяч долларов. На концерте было собрано около 50 тысяч долларов. Тогда Чулпан рассказала о благотворительной акции актрисе Дине Корзун, и 1 июня 2005 года, в Международный день защиты детей, был проведен первый концерт в театре «Современник», на котором собрали около 300 тысяч долларов — на 100 тысяч больше, чем предполагалось, — и приобрели аппарат по облучению донорской крови и лекарства.

«А дальше, шаг за шагом, мы стали во все это втягиваться, как в воронку, — говорит Чулпан Хаматова. — Стали втягиваться в жизнь этих людей, волонтеров, срослись с Галиной Чаликовой, которая впоследствии заняла пост директора нашего фонда "Подари жизнь". Образовался целый мир, в котором мы с Диной только верхушка айсберга».

«Наш фонд мне очень дорог. Здесь я знаю, уважаю каждого человека. Неправильно думать, что у фонда двое родителей — Чулпан Хаматова и Дина Корзун. У нас двоих не хватило бы смелости браться за такое дело. Я знаю, что без людей, которые работают в фонде и нам помогают, без их желания, поддержки, опыта мы бы далеко не уехали. Мы всегда опираемся на искренних людей, которым доверяем. Фонд "Подари жизнь" — это команда прекрасных людей, волонтеров, врачей, наших попечителей. Мы стоим стеной друг за друга. Это делает нас успешными и сильными в непростом деле — спасении больных детей», — говорит Дина Корзун.

Второй концерт «Подари жизнь» состоялся 1 июня 2006 года. А к осени этого же года стало понятно, что для оказания полномасштабной помощи как отдельным детям, так и целым отделениям волонтерских усилий недостаточно. Возникла необходимость в открытии собственного банковского счета, куда благотворители могли бы перечислять пожертвования; в работе профессионалов, все свое время посвящающих работе в фонде.

И уже 26 ноября 2006 года фонд «Подари жизнь» был официально зарегистрирован.