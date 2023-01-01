Как понять, какое лечение нужно ребенку? Врачи, эксперты фонда, рассматривают обращения в фонд и принимают решение, как именно нужно помочь. Особенно в сложных ситуациях, когда у ребенка очень редкий диагноз, или назначенная терапия не помогает.

НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва Галина Новичкова Врач-гематолог, д.м.н., профессор, генеральный директор НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва Алексей Масчан Врач-гематолог, д.м.н., профессор, первый заместитель директора НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва Михаил Масчан Врач-гематолог, д.м.н., профессор, зам. ген. директора НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва Наталья Мякова Врач-гематолог, д.м.н., профессор, заведующая отделением онкогематологии НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва Дмитрий Литвинов Врач-онколог, к.м.н., заместитель медицинского директора, главный врач НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва Николай Жуков Врач-онколог, д.м.н., руководитель отдела мультидисциплинарной онкологии НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва Александр Карачунский Врач-гематолог, д.м.н., профессор, зам. директора по международным связям и работе с регионами НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва Денис Качанов Врач-гематолог, д.м.н., заведующий отделением клинической онкологии НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва Алексей Пшонкин Онколог-гематолог, заведующий стационаром кратковременного лечения НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва, врач паллиативной службы Алексей Нечеснюк Врач-радиолог, к.м.н., заведующий отделением лучевой терапии НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва

НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко Юрий Трунин Радиотерапевт, д.м.н., старший научный сотрудник отделения радиохирургии и радиотерапии НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко

Морозовская ДГКБ Элла Кумирова Врач-гематолог, д.м.н., заместитель главного врача по онкологии ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» Глеб Бронин Врач-гематолог, к.м.н., заведующий отделением трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»

НМИЦ гематологии Вера Васильева Врач-гематолог, к.м.н., заведующая отделением иммунохимиотерапии для больных после ТКМ и группой поиска потенциальных доноров НМИЦ гематологии

НМИЦ им. В. А. Алмазова, Санкт-Петербург Юлия Диникина Врач-гематолог, к.м.н., заведующая отделением химиотерапии онкогематологических заболеваний и трансплантации костного мозга для детей