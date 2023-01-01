НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва
Галина Новичкова
Врач-гематолог, д.м.н., профессор, генеральный директор НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва
Алексей Масчан
Врач-гематолог, д.м.н., профессор, первый заместитель директора НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва
Михаил Масчан
Врач-гематолог, д.м.н., профессор, зам. ген. директора НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва
Наталья Мякова
Врач-гематолог, д.м.н., профессор, заведующая отделением онкогематологии НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва
Дмитрий Литвинов
Врач-онколог, к.м.н., заместитель медицинского директора, главный врач НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва
Николай Жуков
Врач-онколог, д.м.н., руководитель отдела мультидисциплинарной онкологии НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва
Александр Карачунский
Врач-гематолог, д.м.н., профессор, зам. директора по международным связям и работе с регионами НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва
Денис Качанов
Врач-гематолог, д.м.н., заведующий отделением клинической онкологии НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва
Алексей Пшонкин
Онколог-гематолог, заведующий стационаром кратковременного лечения НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва, врач паллиативной службы
Алексей Нечеснюк
Врач-радиолог, к.м.н., заведующий отделением лучевой терапии НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва
НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко
Юрий Трунин
Радиотерапевт, д.м.н., старший научный сотрудник отделения радиохирургии и радиотерапии НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко
Морозовская ДГКБ
Элла Кумирова
Врач-гематолог, д.м.н., заместитель главного врача по онкологии ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»
Глеб Бронин
Врач-гематолог, к.м.н., заведующий отделением трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»
НМИЦ гематологии
Вера Васильева
Врач-гематолог, к.м.н., заведующая отделением иммунохимиотерапии для больных после ТКМ и группой поиска потенциальных доноров НМИЦ гематологии
НМИЦ им. В. А. Алмазова, Санкт-Петербург
Юлия Диникина
Врач-гематолог, к.м.н., заведующая отделением химиотерапии онкогематологических заболеваний и трансплантации костного мозга для детей
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, Санкт-Петербург
Маргарита Белогурова
Детский онколог, гематолог, д.м.н., заведующая отделением химиотерапии и комбинированного лечения опухолей у детей Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета