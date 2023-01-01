Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Кто мы
Команда

Врачи

Поделиться:
Как понять, какое лечение нужно ребенку? Врачи, эксперты фонда, рассматривают обращения в фонд и принимают решение, как именно нужно помочь. Особенно в сложных ситуациях, когда у ребенка очень редкий диагноз, или назначенная терапия не помогает.

НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва

Галина Новичкова

Врач-гематолог, д.м.н., профессор, генеральный директор НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва

Алексей Масчан

Врач-гематолог, д.м.н., профессор, первый заместитель директора НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва

Михаил Масчан

Врач-гематолог, д.м.н., профессор, зам. ген. директора НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва

Наталья Мякова

Врач-гематолог, д.м.н., профессор, заведующая отделением онкогематологии НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва

Дмитрий Литвинов

Врач-онколог, к.м.н., заместитель медицинского директора, главный врач НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва

Николай Жуков

Врач-онколог, д.м.н., руководитель отдела мультидисциплинарной онкологии НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва

Александр Карачунский

Врач-гематолог, д.м.н., профессор, зам. директора по международным связям и работе с регионами НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва

Денис Качанов

Врач-гематолог, д.м.н., заведующий отделением клинической онкологии НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва

Алексей Пшонкин

Онколог-гематолог, заведующий стационаром кратковременного лечения НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва, врач паллиативной службы

Алексей Нечеснюк

Врач-радиолог, к.м.н., заведующий отделением лучевой терапии НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва

НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко

Юрий Трунин

Радиотерапевт, д.м.н., старший научный сотрудник отделения радиохирургии и радиотерапии НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко

Морозовская ДГКБ

Элла Кумирова

Врач-гематолог, д.м.н., заместитель главного врача по онкологии ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»

Глеб Бронин

Врач-гематолог, к.м.н., заведующий отделением трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»

НМИЦ гематологии

Вера Васильева

Врач-гематолог, к.м.н., заведующая отделением иммунохимиотерапии для больных после ТКМ и группой поиска потенциальных доноров НМИЦ гематологии

НМИЦ им. В. А. Алмазова, Санкт-Петербург

Юлия Диникина

Врач-гематолог, к.м.н., заведующая отделением химиотерапии онкогематологических заболеваний и трансплантации костного мозга для детей

НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, Санкт-Петербург

Маргарита Белогурова

Детский онколог, гематолог, д.м.н., заведующая отделением химиотерапии и комбинированного лечения опухолей у детей Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari