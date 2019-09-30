Чулпан Хаматова, актриса и учредитель фонда «Подари жизнь».

Почему вы начали заниматься благотворительностью? Вся моя история в благотворительности началась со встречи с врачами. Я увидела необыкновенных людей, чутких врачей с неокаменевшими сердцами и поняла, что им нужна помощь. Если есть такие светлячки на этой планете, которые борются за жизнь детей, то оставлять их одних в этой борьбе я не имею права. Увидела, как работают волонтеры, эти люди с большими, добрыми сердцами. Меня поразила их самоотверженность. И, конечно, я познакомилась с детьми. Для меня отдельное счастье приходить к ним, играть, болтать...

Нашей первой акцией стал благотворительный концерт «Подари жизнь», состоявшийся в День защиты детей 1 июня 2005 года в театре «Современник». Этот концерт объединил артистов, волонтеров, благотворителей. А потом начались акция за акцией. Стало понятно, что нужно создавать фонд, как-то систематизировать помощь. Как вас изменила работа, связанная с фондом? Я стала более открытой. У меня выросла способность к коммуникации. Раньше я в основном общалась только с людьми театра и кино, а самой интересной темой для меня было обсуждение рисунка роли. Сейчас постоянно рядом со мной удивительные дети и их родители, врачи и медсестры, волонтеры, а ведь это люди самых разных профессий и социальных слоев.

После знакомства с детьми, которые лечатся в наших больницах, и вхождения в особый мир их детства, где жизнь и смерть, радость и страдания, боль и отчаяние воспринимаются во всей их остроте и бескомпромиссности, я многому научилась сама и многое поняла. Стала абсолютно невосприимчива к обывательским разговорам, «проблемам», которые таковыми не являются. Научилась различать, что есть ерунда и глупость, ничтожная суета, банальный эгоизм, а что действительно важное и безотлагательное. Нужно всегда помнить, что нет ничего главнее в жизни, чем здоровье людей, которые вокруг нас.

Что лично вам дает эта деятельность? Я, наверное, эгоистка и просто получаю от этого удовольствие. Какое-то невероятное удовольствие оттого, что вижу детей, которые лечатся и выписываются, вижу их глаза. У меня поднимается настроение, когда я вижу, как поднимается настроение у родителей детей, которые знают, что их не бросили один на один с горем. Они так смотрят, что становятся не нужны ни слава, ни рейтинги, ни вся эта мишура, связанная с понятием «популярная артистка». И это делает меня счастливой.

Мне это дает массу любви. Мы живем в такое время, когда понятие «любовь» девальвировано. Каждый человек ощущает нехватку любви, нежности, тепла. Я, как счастливый человек, получаю такую лавину тепла, добра, любви, что потом очень долго этим живу. Кроме того, я живу с ощущением сопричастности к изменению действительности в прямом смысле этого слова. И это тоже прекрасное чувство, которое продуктивно, позитивно, конструктивно двигает меня вперед. Я понимаю, зачем я живу на этой земле. У меня есть приложение, я счастливый человек.