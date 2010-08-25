Галина Чаликова — создатель и первый директор фонда «Подари жизнь» с 2006 по 2011 год. Гали не стало 18 сентября 2011 года.

Галя была человеком, для которого не существовало невозможного. Маленький всепробивающий танк благотворительности. Наш самый известный в стране фонд родился у нее в сердце и у нее на кухне под непрерывный звон телефона. Главные Галины качества любовь и сострадание. Она не могла пройти мимо чужой боли. Никогда. Она не могла пройти мимо нее одна, она тут же находила сторонников. Галя обладала необыкновенным умением вовлекать людей — самых обычных, занятых своими обычными делами — в сотворчество добра.

Рядом с Галей делать добро начинали все: соседи по креслу в самолете и концертном зале, и даже соседи по подъезду… Рядом с Галей добрее и деятельнее становились политики, олигархи, бандиты, бабушки, народные артисты, студенты, простые, замотанные своими проблемами офисные работники — мы вдруг просыпались от равнодушия к чужой жизни и начинали видеть тех, кому сейчас плохо и старались им помочь. И сами становились лучше.