Екатерина Шергова родилась 14 января 1975 года.

В 1997 году закончила факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова.

Более 15 лет проработала на телевидении. С 1992 по 2006 год в качестве корреспондента и ведущий информационно-политических программ в телекомпании «Останкино», на телеканалах ТВ6 и 3 канал.

С 2006 по 2008 год отвечала за связи с общественностью в компании российского бизнесмена Романа Абрамовича «Millhouse».

С 2008 по 2012 год работала ведущей информационно-политических программ на радиостанции «Сити ФМ» и телеканале «Совершенно секретно».

В благотворительных проектах участвует с 2004 года. Впервые соприкоснулась с ними как ведущая информационной программы «Город» на Третьем канале. Еще до начала работы благотворительного фонда «Подари жизнь» организовывала благотворительные и донорские акции для помощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

В марте 2007 года вошла в Попечительский совет «Подари жизнь», в 2012 году стала членом Правления фонда и возглавила департамент по связям с общественностью, в 2018 году заняла пост директора.

В 2014 году удостоена всероссийской премии «В союзе слова и добра» в номинации «За личный вклад в развитие благотворительности в России».