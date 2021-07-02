Екатерина Шергова родилась 14 января 1975 года.
В 1997 году закончила факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова.
Более 15 лет проработала на телевидении. С 1992 по 2006 год в качестве корреспондента и ведущий информационно-политических программ в телекомпании «Останкино», на телеканалах ТВ6 и 3 канал.
С 2006 по 2008 год отвечала за связи с общественностью в компании российского бизнесмена Романа Абрамовича «Millhouse».
С 2008 по 2012 год работала ведущей информационно-политических программ на радиостанции «Сити ФМ» и телеканале «Совершенно секретно».
В благотворительных проектах участвует с 2004 года. Впервые соприкоснулась с ними как ведущая информационной программы «Город» на Третьем канале. Еще до начала работы благотворительного фонда «Подари жизнь» организовывала благотворительные и донорские акции для помощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями.
В марте 2007 года вошла в Попечительский совет «Подари жизнь», в 2012 году стала членом Правления фонда и возглавила департамент по связям с общественностью, в 2018 году заняла пост директора.
В 2014 году удостоена всероссийской премии «В союзе слова и добра» в номинации «За личный вклад в развитие благотворительности в России».
В 2021 году стала победительницей третьей церемонии GQ Super Women в номинации «Благотворительность».
Публикации в СМИ
Интервью и комментарии
Екатерина Шергова: «Лечение должно быть доступно»
Интервью директора фонда Екатерины Шерговой Сергею Белоголовцеву для проекта «Лига мечты». О благотворителях, детях, донорстве, волонтерстве… Но в первую очередь о том, почему фонд — это про людей.
Ответы на вопросы о работе фонда
В одном из Telegram-каналов появились вопросы по поводу некоторых пунктов отчетности «Подари жизнь». Екатерина Шергова, директор фонда, подробно отвечает на каждый из них.
Стройка будет: прогулка по будущему пансионату
С директором фонда Екатериной Шерговой в очередном выпуске видеоблога «Подари жизнь».
Екатерина Шергова: «У истории должен быть счастливый конец»
В интервью информационному агентству ТАСС директор «Подари жизнь» ответила на главные вопросы о фонде и его работе.