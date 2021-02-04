Не только жест доброй воли: что дает бизнесу благотворительность

Благотворительность привлекает внимание потребителей и повышает продажи, укрепляет социальный рейтинг компаний и командный дух сотрудников. Как? О реальных примерах рассказали Ozon, Pony Express, Röndell и Extyl.

Сотрудничество бизнеса с НКО — это не только причастность к социальным изменениям, а еще и дополнительный инструмент маркетинга и PR, с помощью которого компания может улучшить репутацию или продвинуть свою продукцию на рынке. Именно это на конференции TECH WEEK 2024 обсудили директор «Подари жизнь» Екатерина Шергова и партнеры фонда.

Автор: Юлия Ласкорунская

Рост продаж от 5 до 40% Ozon активно привлекает предпринимателей к помощи некоммерческим организациям. Крупным партнерам маркетплейс предлагает проводить акции с отчислениями на благотворительность от миллиона рублей. Со своей стороны Ozon разрабатывает страницу акции и дает все маркетинговые инструменты для ее продвижения. Бизнес, не готовый к крупным пожертвованиям, может делать регулярные благотворительные отчисления с продаж на любую сумму — достаточно и одного рубля. Маркетплейс помечает товары таких партнеров знаком «Ozon Забота», размещает их на отдельной странице и продвигает. «Коммуникацию мы делаем на аудиторию в 7 миллионов человек, и такие акции дают рост продаж от 5 до 40%. С 2022 года мы привлекли более 100 партнеров, которые делают регулярные отчисления, и провели более 20 специальных акций с крупными партнерами, — рассказал менеджер социальных проектов Ozon Алексей Казаков. — Наше предложение востребовано: мы видим, что партнеры возвращаются, возобновляют или продлевают те акции, которые уже идут».

Менеджер социальных проектов Ozon Алексей Казаков Автор: Юлия Ласкорунская

В 2022 году Ozon внедрил еще один механизм: на специальных страницах компания продает товары, необходимые благотворительным организациям. Именно так маркетплейс помогает «Подари жизнь» устраивать настоящее чудо — собирать подарки для подопечных фонда, встречающих Новый год в больнице. В среднем во время таких акций люди покупают около двух тысяч товаров на миллион рублей. А рекордным стал сбор для пострадавших от наводнения в Оренбургской области — тогда продажи дошли до семи миллионов рублей.

7 млн человек аудитория, охваченная Ozon во время благотворительных акций

Ozon и напрямую вовлекает своих сотрудников в помощь нуждающимся людям: через сдачи крови в офисах и участие в спортивных соревнованиях, которые проводят НКО. В 2023 году маркетплейс запустил онлайн-квест «25 добрых дел»: в течение трех месяцев сотрудники компании помогали благотворительным организациям и получали призы. В итоге вместо 200 заданий, на которые рассчитывал Ozon, работники маркетплейса выполнили более 3000 заданий от тридцати НКО, так что бюджет проекта пришлось оперативно увеличить.

«Это невероятно дорого во всех смыслах!» Pony Express безвозмездно перевозит медицинские документы и оборудование, необходимые подопечным «Подари жизнь», — более 200 посылок в год. Кроме того, в 2023 году компания провела вместе с фондом акцию «Поможем детям вместе»: один рубль от стоимости каждый посылки, доставленной с 1 ноября по 31 декабря, пошел на помощь детям. Так для подопечных «Подари жизнь» удалось собрать 300 тысяч рублей.

Генеральный директор компании Pony Express Марья Дей Автор: Юлия Ласкорунская

300 тысяч рублей передано в фонд по итогам акции «Поможем детям вместе»

«Бизнес-партнеры восприняли наше решение с бесконечным уважением, и мы получили множество благодарностей за то, что вместе с «Подари жизнь» делаем доброе дело. Это невероятно дорого во всех смыслах! — рассказала генеральный директор компании Марья Дей. — С этого года мы решили помечать посылки, которые помогаем перевозить для фонда. И на новогодней стратсессии один из курьеров подошел ко мне и сказал: “В этом году я доставил три конверта для ”Подари жизнь”. Спасибо вам большое за такую возможность”. Эта причастность к добрым делам — невероятная мотивация для коллег!»

Эстетика, творчество, профессионализм и благородство «Когда 15 лет назад Röndell заходил на российский рынок, в качестве одной из четырех миссий бренда было заявлено благородство, — рассказала ведущий PR-менеджер компании Елена Антоненко. — Для нас благородство — это не только ответственность перед покупателем за нашу продукцию, но и благотворительность. Мы решили, что будем помогать “Подари жизнь”, и уже 15 лет с каждой продажи Röndell часть средств переводится фонду. За эти годы мы перечислили более 97 миллионов рублей и вместе помогли 203 детям».

Ведущий PR-менеджер Röndell Елена Антоненко Автор: Юлия Ласкорунская

Сотрудники Röndell каждый месяц получают информацию о перечисленных суммах и о детях, которым помогла компания. Помимо денежной помощи, четыре раза в год Röndell приглашает в офисы команду Центра крови Федерального медико-биологического агентства, чтобы сотрудники могли сдать кровь прямо на рабочем месте.

Более 97 млн руб перечислил Röndell подопечным фонда «Подари жизнь»

«Коллеги делают доброе дело и получают два дополнительных выходных. Для тех, кто по каким-то причинам не может в этот день сдать кровь, но все-таки хочет помочь, стоит специальный бокс для пожертвований. В конце дня мы всегда подводим итоги и рассказываем, какую сумму собрали и передали в фонд “Подари жизнь”, — говорит Елена Антоненко. — Кроме этого, каждые два месяца мы собираем вещи для малоимущих и передаем в благотворительный фонд “ДОМ”. Каждый сотрудник Röndell чувствует свою причастность к доброму благородному делу, и это значительно поднимает командный дух внутри компании».

Обратная связь от коллег и заказчиков В компании Extyl, разрабатывающей IT-проекты, нестандартно применили благотворительность для укрепления обратной связи с клиентами. За каждую заполненный отзыв о своей работе Extyl делала перевод в фонд Константина Хабенского. Клиенты очень оценили такой подход: конверсия увеличилась с 7 до 45%! Сейчас такую же акцию Extyl проводит в пользу фонда «Подари жизнь».

Основатель и гендиректор компании Extyl Олег Громов Автор: Юлия Ласкорунская

«Почти половина клиентов, которым мы посылали анкеты, заполнили их. Мы очень удивились: мы ожидали, что прирост будет, но не думали, что настолько значительный! — делится впечатлениями основатель и гендиректор компании Олег Громов. — Это обошлось нам в небольшую сумму, и мы получили вот такой результат. Такой механизм может применять любой бизнес, независимо от своего размера».

С 7 до 45% выросла доля успешной обратной связи с клиентами