Екатерина Шергова, директор фонда «Подари жизнь», ответила на важные вопросы о строительстве детского пансионата «Измалково» и рассказала о том, какую роль в реализации проекта играют благотворители.
Екатерина Шергова: «Чтобы пансионат стал для детей домом, нужна поддержка благотворителей»
Видео: Евгения Ванеева
Коротко о сроках проекта: землю получили в 2016-м, начали строительство в 2021-м, в 2022-м нужно было принять решение, что делать дальше. Ключевое: стройка не была заморожена только благодаря благотворителям, которые уже поддержали проект. Мы сократили количество корпусов, но главное — пансионат будет, и более 1000 семей в год смогут проживать недалеко от Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева и приезжать в клинику на процедуры и анализы.
С самого начала было принято решение строить пансионат только на целевые средства, и мы будем рады любому пожертвованию, так как после завершения отделки будет закупаться мебель, утварь, чтобы атмосфера в пансионате была максимально уютной и приближенной к домашней.
Для поддержки пансионата был создан Фонд целевого капитала. Пока он не очень большой, но мы надеемся, что найдутся благотворители, которые, сделав пожертвования сейчас, помогут нам стабильно финансировать пансионат в будущем.
Почему пансионат строится так долго? Отчасти это связано с тем, что нужно предусмотреть множество вопросов, и это зависит не только от фонда. Например, сейчас город осуществляет модернизацию котельной, чтобы ее мощности хватало на стабильное отопление пансионата, зданий исторической усадьбы и близлежащих домов.
Мы надеемся, что пансионат откроется в 2025 году. Мы будем рады принять вас в гости и до, и после открытия, чтобы вы смогли увидеть все своими глазами.
Новости
«Измалково» рассказывает и показывает
Екатерина Шергова, директор фонда «Подари жизнь», ответила на важные вопросы о строительстве детского пансионата «Измалково» и рассказала о том, какую роль в реализации проекта играют благотворители.
«Измалково»: новости строительства
Продолжается стройка пансионата «Измалково» для детей и родителей, которые приезжают на лечение в столичный Центр им. Димы Рогачева из других регионов страны.
Проект июня: пансионат «Измалково»
Рассказываем о самом амбициозном проекте фонда, уникальном со всех точек зрения. А также делимся мнением тех, кто финансирует строительство домов: компаний «Фармстандарт», «Столото», группы компаний «Дело».