«Измалково» рассказывает и показывает

Коротко о сроках проекта: землю получили в 2016-м, начали строительство в 2021-м, в 2022-м нужно было принять решение, что делать дальше. Ключевое: стройка не была заморожена только благодаря благотворителям, которые уже поддержали проект. Мы сократили количество корпусов, но главное — пансионат будет, и более 1000 семей в год смогут проживать недалеко от Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева и приезжать в клинику на процедуры и анализы.

С самого начала было принято решение строить пансионат только на целевые средства, и мы будем рады любому пожертвованию, так как после завершения отделки будет закупаться мебель, утварь, чтобы атмосфера в пансионате была максимально уютной и приближенной к домашней.

Для поддержки пансионата был создан Фонд целевого капитала. Пока он не очень большой, но мы надеемся, что найдутся благотворители, которые, сделав пожертвования сейчас, помогут нам стабильно финансировать пансионат в будущем.