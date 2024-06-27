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благотворительный фонд

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«Измалково» рассказывает и показывает

13 марта 2025Измалково
Текст:
Елена Шевченко
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Екатерина Шергова, директор фонда «Подари жизнь», ответила на важные вопросы о строительстве детского пансионата «Измалково» и рассказала о том, какую роль в реализации проекта играют благотворители.

Екатерина Шергова: «Чтобы пансионат стал для детей домом, нужна поддержка благотворителей»

Видео: Евгения Ванеева

  1. Коротко о сроках проекта: землю получили в 2016-м, начали строительство в 2021-м, в 2022-м нужно было принять решение, что делать дальше. Ключевое: стройка не была заморожена только благодаря благотворителям, которые уже поддержали проект. Мы сократили количество корпусов, но главное — пансионат будет, и более 1000 семей в год смогут проживать недалеко от Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева и приезжать в клинику на процедуры и анализы.

  2. С самого начала было принято решение строить пансионат только на целевые средства, и мы будем рады любому пожертвованию, так как после завершения отделки будет закупаться мебель, утварь, чтобы атмосфера в пансионате была максимально уютной и приближенной к домашней.

  3. Для поддержки пансионата был создан Фонд целевого капитала. Пока он не очень большой, но мы надеемся, что найдутся благотворители, которые, сделав пожертвования сейчас, помогут нам стабильно финансировать пансионат в будущем. 

  4. Почему пансионат строится так долго? Отчасти это связано с тем, что нужно предусмотреть множество вопросов, и это зависит не только от фонда. Например, сейчас город осуществляет модернизацию котельной, чтобы ее мощности хватало на стабильное отопление пансионата, зданий исторической усадьбы и близлежащих домов.

Мы надеемся, что пансионат откроется в 2025 году. Мы будем рады принять вас в гости и до, и после открытия, чтобы вы смогли увидеть все своими глазами.

Новости

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«Измалково» рассказывает и показывает

Екатерина Шергова, директор фонда «Подари жизнь», ответила на важные вопросы о строительстве детского пансионата «Измалково» и рассказала о том, какую роль в реализации проекта играют благотворители.

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