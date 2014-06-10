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Наташа Дудина

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городг. Щелково, Московская обл.
Возраст27 лет
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Ход лечения

17.10.2014

Наташа вернулась домой! Все хорошо, терапия сейчас не нужна. В декабре девушка поедет в немецкую клинику на контроль.

15.09.2014

Сейчас врачи довольны Наташиным общим состоянием, да и анализами тоже. Отменили препарат от отторжения трансплантата. В следующий вторник анализы покажут, как организм справляется без него. У девочки уже «чемоданное настроение», в начале октября врачи планируют отпустить Наташу домой.

10.06.2014

Все хорошо. По результатам анализа костный мозг содержит только донорские клетки! Наташа получаеит противогрибковую и противовирусную терапию. Показатели крови уже восстановились почти до нормы.

Весь ход лечения

Статьи о Наташе

15.05.2015

Хорошая история: Наташа Дудина

Красавица Наташа Дудина из подмосковного города Щелково рассказывает о том, как сложилась ее жизнь после окончания лечения.

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