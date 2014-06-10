|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|г. Щелково, Московская обл.
|Возраст
|27 лет
Ход лечения
17.10.2014
Наташа вернулась домой! Все хорошо, терапия сейчас не нужна. В декабре девушка поедет в немецкую клинику на контроль.
15.09.2014
Сейчас врачи довольны Наташиным общим состоянием, да и анализами тоже. Отменили препарат от отторжения трансплантата. В следующий вторник анализы покажут, как организм справляется без него. У девочки уже «чемоданное настроение», в начале октября врачи планируют отпустить Наташу домой.
10.06.2014
Все хорошо. По результатам анализа костный мозг содержит только донорские клетки! Наташа получаеит противогрибковую и противовирусную терапию. Показатели крови уже восстановились почти до нормы.