Сейчас врачи довольны Наташиным общим состоянием, да и анализами тоже. Отменили препарат от отторжения трансплантата. В следующий вторник анализы покажут, как организм справляется без него. У девочки уже «чемоданное настроение», в начале октября врачи планируют отпустить Наташу домой.