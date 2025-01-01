Онлайн-банкинг

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благотворительный фонд

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Совершайте пожертвования и помогайте благотворительным организация: предложения от Бизнес Платформы ВТБ и СберБизнеса.

Бизнес Платформа ВТБ

  1. На сайте или в приложении Бизнес Платформы ВТБ выберите раздел шаблоны/благотворительность/благотворительный фонд «Подари жизнь».

  2. Сформируйте платежное поручение.

  3. Укажите сумму и отправьте пожертвование в фонд.

Пожертвования на благотворительную деятельность не облагаются НДС.

Кроме того, юридические лица, применяющие общую систему налогообложения, могут учесть пожертвование на благотворительную деятельность в составе внереализационных расходов при исчислении налога на прибыть. Сократить налогооблагаемую базу можно на сумму пожертвований, не превышающую 1 % выручки от реализации товаров (услуг).

СберБизнес

  1. В приложении СберБизнес Онлайн в разделе «Благотворительность» выберите фонд «Подари жизнь» и нажмите «Помочь». Таким образом вы перейдете на предзаполненное платежное поручение.

  2. Выберите в выпадающем списке счет списания, укажите сумму платежа и нажмите «Создать».

    Важно: если ваша организация использует справочник подтвержденных контрагентов, в котором этот получатель отсутствует, создайте и подпишите нового контрагента.

  3. Подпишите поручение. Оно будет отправлено в банк автоматически.

    Важно: стоимость платежного поручения стандартная, в соответствии с действующим тарифом банка для выбранного расчетного счета.

Пожертвования на благотворительную деятельность не облагаются НДС.

Кроме того, юридические лица, применяющие общую систему налогообложения, могут учесть пожертвование на благотворительную деятельность в составе внереализационных расходов при исчислении налога на прибыть. Сократить налогооблагаемую базу можно на сумму пожертвований, не превышающую 1 % выручки от реализации товаров (услуг).

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