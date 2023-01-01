Как получить налоговые льготы

Как уменьшить налог на прибыль? Заниматься благотворительностью и помогать НКО, в наибольшей степени пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, которые вошли в реестр Минэкономразвития.

С 2020 года компании получили право относить к расходам свои пожертвования в некоммерческие организации (НКО), причем не только деньги, но и стоимость переданного имущества. Воспользоваться правом на уменьшение собственной налогооблагаемой базы на сумму пожертвований могут только юридические лица на общей системе налогообложения. В 2020 году 36 российских компаний уже воспользовались этим правом и направили на благотворительность более 10 млрд рублей, при этом сумма преференции по налогу на прибыль составила более 2 млрд рублей. А в первом полугодии 2021 года уже 53 компании заявили о расходах на благотворительность, направив свыше 8 млрд рублей.

Компании могут причислять пожертвования в определенные НКО к расходам, но не более 1% от выручки

Пока к расходам можно причислить пожертвования только в те социально ориентированные НКО, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, что входят в реестр Минэкономразвития. В него входит благотворительный фонд «Подари жизнь».