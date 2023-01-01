Как получить налоговые льготы

С 2020 года компании получили право относить к расходам свои пожертвования в некоммерческие организации (НКО), причем не только деньги, но и стоимость переданного имущества. Воспользоваться правом на уменьшение собственной налогооблагаемой базы на сумму пожертвований могут только юридические лица на общей системе налогообложения. В 2020 году 36 российских компаний уже воспользовались этим правом и направили на благотворительность более 10 млрд рублей, при этом сумма преференции по налогу на прибыль составила более 2 млрд рублей. А в первом полугодии 2021 года уже 53 компании заявили о расходах на благотворительность, направив свыше 8 млрд рублей.
Компании могут причислять пожертвования в определенные НКО к расходам, но не более 1% от выручки
Пока к расходам можно причислить пожертвования только в те социально ориентированные НКО, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, что входят в реестр Минэкономразвития. В него входит благотворительный фонд «Подари жизнь».
Информация для благотворителей
Кто может воспользоваться налоговой льготой?
Воспользоваться правом на уменьшение собственной налогооблагаемой базы на сумму пожертвований в пользу благотворительных организаций могут только юридические лица на общей системе налогообложения (в пределах 1% выручки).
Могут ли ей воспользоваться организации на «упрощенке»?
Нет, не могут. Дело в том, что применение упрощенной системы налогообложения подразумевает выбор объекта, который будет облагаться налогом — это могут быть либо только доходы, либо доходы, уменьшенные на произведенные расходы. Налогоплательщики, выбравшие объектом налогообложения доходы, не учитывают каких-либо затрат для целей исчисления налогов. Те налогоплательщики, которые выбрали второй режим обложения УСН, вправе учесть расходы, поименованные в закрытом перечне затрат в пункте 1 статьи 346.16 НК РФ. В этом перечне нет многих обычных коммерческих расходов, в том числе нет затрат на благотворительность.
Могут ли индивидуальные предприниматели воспользоваться налоговой льготой?
Нет, не могут. Статус индивидуального предпринимателя не подразумевает образование юридического лица. Принятая поправка применяется для исчисления налога на прибыль только юридических лиц.
С какой даты действует эта норма Налогового Кодекса?
Данная норма Налогового Кодекса, позволяющая юридическим лицам относить пожертвования к внереализационным расходам при расчете налога на прибыль, действует с 01 января 2020 года.
Какими льготами может воспользоваться индивидуальный предприниматель?
Индивидуальные предприниматели, которые находятся на общей системе налогообложения и платят НДФЛ, так же, как и физические лица вправе применять социальный налоговый вычет. В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 219 НК РФ социальный налоговый вычет предоставляется в размере пожертвований благотворительным организациям, но не более 25 % годового дохода. Чтобы получить социальный вычет, следует обратиться в налоговый орган и отразить произведенные пожертвования в годовой налоговой декларации.
Как правильно оформить документы?
Чтобы воспользоваться правом на снижение налога, нужно, во-первых, корректно оформить пожертвование, во-вторых, задекларировать уменьшение налоговой базы. Если благотворительное пожертвование на сумму свыше 3 000 рублей передает юридическое лицо, договор пожертвования обязательно заключается в письменной форме (пункт 2 статьи 574 ГК РФ). Это требование означает, что благотворитель и фонд должны заключить отдельный договор оказания благотворительной помощи, являющийся основанием для платежа. Допускается заключение договора без указания в нем конкретных сумм перечисляемых пожертвований, который будет действовать как рамочный. В остальных случаях заключения договора не требуется. Достаточно правильно оформить платеж: в платежном документе должно быть недвусмысленно указано, что это пожертвование.
На какую дату соотносить расход?
Согласно положениям подпункта 13 пункта 7 статьи 272 НК РФ датой признания расходов юридического лица на благотворительные пожертвования является день передачи имущества (день платежа). Даже если благотворительный платеж перечислялся под определенные цели, не имеет значения, когда благотворительный фонд произведет целевое расходование и отчитается перед благотворителем о своих затратах.
Пожертвование каким НКО можно будет отнести во внереализационные расходы?
Для признания организацией затрат в виде благотворительного пожертвования необходимо, чтобы получателем платежа был благотворительный фонд, включенный в специальный реестр, который ведет Минэкономразвития в соответствии с постановлением Правительства РФ от 11.06.2020 № 847. Реестр периодически обновляется, доступен на официальном портале Минэкономразвития, любой благотворитель имеет возможность проверить включение в реестр некоммерческой организации, с которой он сотрудничает.