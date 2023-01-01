Налоговые льготы для бизнеса

В 2020 году, в том числе благодаря усилиям фонда, был возвращен налоговый вычет для компаний, участвующих в благотворительности.

В Европе юридические лица, которые делают пожертвования в благотворительные фонды, имеют налоговые льготы. В России такая практика была приостановлена: в 2005 году налоговый вычет для бизнеса за участие в благотворительности был отменен. Спустя 15 лет, в 2020 году этот запрет был пересмотрен. То, о чем так долго говорили представители некоммерческих организаций, наконец-то свершилось. На сайте Минэконома опубликован реестр НКО. Пожертвования таким НКО юридические лица-благотворители смогут относить к расходам, что уменьшит их налог на прибыль.

Реестр Минэкономразвития Список НКО, пожертвования которым позволит получить налоговый вычет

Это произошло во многом благодаря инициативе фонда «Подари жизнь» и поддержке Благотворительного собрания «Все вместе», фонда Хабенского и Общественной палаты. Напомним, что в процессе обсуждения Концепции содействия развитию благотворительности фонд «Подари жизнь» как и другие НКО неоднократно поднимал тему налогового вычета для благотворителей — юридических лиц, которые оказывают поддержку фондам в виде пожертвований.

18 млрд рублей направили на благотворительность российские компании в 2020 г. и в первом полугодии 2021 г.

На встрече 22 апреля 2020 года представителей НКО с лидером партии Единая Россия Дмитрием Медведевым, которая была посвящена поддержке некоммерческого сектора в период пандемии, к этой теме предложила вернуться директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова. Из предложенных фондом трех вариантов господдержки был выбран один. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями НКО 30 апреля 2020 года поддержал идею налоговых льгот для юридических лиц. И по итогам встречи вариант, предложенный фондом «Подари жизнь», был им одобрен. После этого был принят закон, который внес соответствующие изменения в Налоговый Кодекс.

Почему это важно? 22% всех поступлений в фонд «Подари жизнь» — это пожертвования юридических лиц. Эти средства направлялись на реализацию системных проектов, например, закупку незарегистрированных лекарств, поиск и активация доноров костного мозга в зарубежных регистрах, закупка дополнительного оборудования для клинических лабораторий и другие программы, оплата которых не входят в государственные квоты лечения онкозаболеваний. Во время экономических кризисов уменьшается помощь от юридических лиц, поэтому благотворительные фонды вынуждены закрывать именно системные проекты. И строить свою жизнь, исходя из принципа адресной помощи — «если есть деньги — помогаем, а на нет — и суда нет».

2 млрд рублей составила сумма преференции по налогу на прибыль в 2020 г.

Что изменилось? Юрлица, которые участвуют в благотворительности, получают право причислять сделанные пожертвования (не только деньги, но и стоимость переданного имущества) определенным НКО к расходам компании, но не более 1% от выручки. К слову, крупнейшие российские компании тратят в среднем на благотворительность 0,20% от выручки. Кроме того, до поправок в Налоговый кодекс компания могла пожертвовать некую сумму только из собственной прибыли. А сейчас можно перевести пожертвование в благотворительный фонд из предналоговой прибыли, то есть до уплаты налога на прибыль. На наш взгляд — это серьезный шаг, который поможет стимулировать компании к участию в благотворительности.