Социальный маркетинг

Фонд, со своей стороны, разрешает использовать для акции свое название и логотип, чтобы рассказать о ней клиентам компании. Любая акция должна быть согласована с фондом «Подари жизнь» заранее.
Более 200 акций
проведено в пользу фонда с 2006 года
Как организовать акцию
Что и когда?
Определите товар, услугу или группу товаров, которые будут участвовать в акции. Запланируйте время проведения акции.
Сколько?
Рассчитайте процент или фиксированную сумму отчисления в фонд с единицы продукции.
Документы
Подпишите с фондом договор благотворительного пожертвования и письмо, разрешающее использовать логотип фонда.
Примеры акций в пользу фонда
Компания Röndell помогает подопечным фонда «Подари жизнь» с 2009 года. За 14 лет помощь получили 189 детей. Собрано более 86 млн рублей.
Остались вопросы? Свяжитесь с нами
Ольга Колесникова,
руководитель отдела по работе с корпоративными партнерами
olga.kolesnikova@podari-zhizn.ru,
+7 (495) 995-31-05
Екатерина Булгакова,
зам. руководителя отдела
по работе с корпоративными партнерами
bekaterina@podari-zhizn.ru,
+7 (495) 995-31-05