Социальный маркетинг

Компании могут проводить акции в пользу фонда. Такой вид сотрудничества предполагает отчисления от продаж товаров или услуг компании.

Фонд, со своей стороны, разрешает использовать для акции свое название и логотип, чтобы рассказать о ней клиентам компании. Любая акция должна быть согласована с фондом «Подари жизнь» заранее.

Более 200 акций проведено в пользу фонда с 2006 года

Как организовать акцию Что и когда? Определите товар, услугу или группу товаров, которые будут участвовать в акции. Запланируйте время проведения акции. Сколько? Рассчитайте процент или фиксированную сумму отчисления в фонд с единицы продукции. Документы Подпишите с фондом договор благотворительного пожертвования и письмо, разрешающее использовать логотип фонда. Все шаги

Примеры акций в пользу фонда Компания Röndell помогает подопечным фонда «Подари жизнь» с 2009 года. За 14 лет помощь получили 189 детей. Собрано более 86 млн рублей. Подробнее