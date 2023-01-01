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благотворительный фонд

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Для компаний

Социальный маркетинг

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Компании могут проводить акции в пользу фонда. Такой вид сотрудничества предполагает отчисления от продаж товаров или услуг компании.

Фонд, со своей стороны, разрешает использовать для акции свое название и логотип, чтобы рассказать о ней клиентам компании. Любая акция должна быть согласована с фондом «Подари жизнь» заранее.

Более 200 акций

проведено в пользу фонда с 2006 года

Как организовать акцию

  • Что и когда?

Определите товар, услугу или группу товаров, которые будут участвовать в акции. Запланируйте время проведения акции.

  • Сколько?

Рассчитайте процент или фиксированную сумму отчисления в фонд с единицы продукции.

  • Документы

Подпишите с фондом договор благотворительного пожертвования и письмо, разрешающее использовать логотип фонда.

Все шаги

Примеры акций в пользу фонда

Компания Röndell помогает подопечным фонда «Подари жизнь» с 2009 года. За 14 лет помощь получили 189 детей. Собрано более 86 млн рублей.

Остались вопросы? Свяжитесь с нами

Ольга Колесникова,
руководитель отдела по работе с корпоративными партнерами

olga.kolesnikova@podari-zhizn.ru,
+7 (495) 995-31-05

Екатерина Булгакова,
зам. руководителя отдела 
по работе с корпоративными партнерами 

bekaterina@podari-zhizn.ru,
+7 (495) 995-31-05

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