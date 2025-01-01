Поддержка пансионата «Измалково»

Компании могут поддержать работу детского пансионата «Измалково» — уникального масштабного инфраструктурного проекта фонда «Подари жизнь».

В пансионате «Измалково» будут жить подопечные фонда, которые приезжают на лечение в Москву из других регионов России и которым не требуется постоянно находиться в больнице. Чем важен этот проект? Открытие пансионата сократит очередь на ожидание врачебной помощи: пропускная способность Центра им. Дмитрия Рогачева увеличится на 15-20%, то есть еще 230 детей в год смогут получить помощь в федеральном центре.

У семей, которым не нужно постоянно находиться в больнице, появится возможность жить в уютной, комфортной домашней обстановке.

70 000 рублей стоит обслуживание одного номера в месяц

В эту сумму входит содержание помещений, уборка, транспортные и административно-хозяйственные расходы, налоги, фонд оплаты труда. Работа детского пансионата «Измалково» будет финансироваться за счет: целевых пожертвований крупных благотворителей и юридических лиц,

дохода от целевых капиталов фонда (СФЦК). Важно: строительство и содержание пансионата не финансируются за счет текущих пожертвований.

Чем это интересно компаниям? Улучшение имиджа компании в глазах клиентов и сотрудников. Маркетинговые и коммуникационные возможности: название фирмы будет указано в информационных материалах фонда. Формирование корпоративной культуры: объединение сотрудников вокруг одной цели повышает лояльность к компании и эффективность работы.

корпоративное волонтерство: субботники на территории пансионата, проведение мастер-классов, праздников для подопечных фонда. Налоговые льготы: компания, участвующая в благотворительности, может уменьшить налог на прибыль (до 1% от выручки). Социальная ответственность: поддержка «Измалково» — социальная инвестиция, которая помогает детям получить самую эффективную медицинскую помощь, а компаниям — повысить свои нематериальные активы.

Проект уже поддерживают крупные благотворители и компании. Восстановление построек, имеющих историческую ценность (пансионат располагается на территории старинной усадьбы), финансировали структуры Романа Абрамовича. Проекту помогали «Сбер» (создание архитектурного проекта и строительство одного из корпусов), компания «Фармстандарт», Фонд Константина Хабенского, «Лемана ПРО», холдинг «С8 Капитал», строительная компания «МИЦ» и многие другие. Присоединиться можете и вы.