Поддержка пансионата «Измалково»

В пансионате «Измалково» будут жить подопечные фонда, которые приезжают на лечение в Москву из других регионов России и которым не требуется постоянно находиться в больнице.
Чем важен этот проект?
Открытие пансионата сократит очередь на ожидание врачебной помощи: пропускная способность Центра им. Дмитрия Рогачева увеличится на 15-20%, то есть еще 230 детей в год смогут получить помощь в федеральном центре.
У семей, которым не нужно постоянно находиться в больнице, появится возможность жить в уютной, комфортной домашней обстановке.
70 000 рублей
стоит обслуживание одного номера в месяц
В эту сумму входит содержание помещений, уборка, транспортные и административно-хозяйственные расходы, налоги, фонд оплаты труда.
Работа детского пансионата «Измалково» будет финансироваться за счет:
целевых пожертвований крупных благотворителей и юридических лиц,
дохода от целевых капиталов фонда (СФЦК).
Важно: строительство и содержание пансионата не финансируются за счет текущих пожертвований.
Чем это интересно компаниям?
Улучшение имиджа компании в глазах клиентов и сотрудников.
Маркетинговые и коммуникационные возможности: название фирмы будет указано в информационных материалах фонда.
Формирование корпоративной культуры:
объединение сотрудников вокруг одной цели повышает лояльность к компании и эффективность работы.
корпоративное волонтерство: субботники на территории пансионата, проведение мастер-классов, праздников для подопечных фонда.
Налоговые льготы: компания, участвующая в благотворительности, может уменьшить налог на прибыль (до 1% от выручки).
Социальная ответственность: поддержка «Измалково» — социальная инвестиция, которая помогает детям получить самую эффективную медицинскую помощь, а компаниям — повысить свои нематериальные активы.
Проект уже поддерживают крупные благотворители и компании.
Восстановление построек, имеющих историческую ценность (пансионат располагается на территории старинной усадьбы), финансировали структуры Романа Абрамовича. Проекту помогали «Сбер» (создание архитектурного проекта и строительство одного из корпусов), компания «Фармстандарт», Фонд Константина Хабенского, «Лемана ПРО», холдинг «С8 Капитал», строительная компания «МИЦ» и многие другие.
Присоединиться можете и вы.
Остались вопросы?
Отдел фандрайзинга