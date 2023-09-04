Партнерство

Несколько раз в году фонд собирает друзей фонда и благотворителей на закрытые вечера, на которых царит особая доверительная атмосфера. Ведь на такие мероприятия приглашаются самые близкие и дорогие фонду люди. Такие встречи как правило являются благотворительными, и всегда камерными. Это может быть музыкальный вечер, театральная постановка или чтение и автограф-сессия для только что изданной книги. Формат самый разный, и всегда с участием звезд, друзей фонда.

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