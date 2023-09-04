Партнерство

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Ежегодно фонд проводит значимые мероприятия — концерты, акции, конференции. Вы можете помочь в их организации.

Фонд «Подари жизнь» является организатором благотворительных событий, которые проходят в разных форматах. Это может быть ежегодная конференция для региональных НКО, гала-вечер под старый Новый год, закрытая встреча с друзьями фонда. Или разовые мероприятия: концерт в больнице, день рождения фонда на катке, лекция в формате PechaKucha и другие. Для подобных мероприятий фонд привлекает средства партнеров. Рассказываем, где ваша помощь обязательно понадобится.

Наши мероприятия

«Благотворительность против рака»

Ежегодно, начиная с 2011 года, фонд «Подари жизнь» проводит конференцию для региональных НКО. На ней обсуждаются актуальные вопросы в благотворительности, фонды делятся опытом в решении тех или иных проблем. Подобные мероприятия позволяют объединять усилия фондов, работающих в разных регионах.

Подробнее о конференции

Гала-вечер Gift of Life в Лондоне

С 2011 года в канун старого Нового года в Лондоне проходит гала-вечер английского фонда Gift of Life и аукцион в пользу подопечных фонда «Подари жизнь». На такие вечера приглашаются российские и западные звезды, предприниматели и бизнесмены, благотворители и друзья фонда. В них также принимают участие бывшие подопечные фонда, которые выросли и готовы рассказать о своем позитивном опыте борьбы с болезнью. Неизменной со-ведущей гала-вечера в Лондоне выступает Чулпан Хаматова.

Подробнее о гала-вечере

Закрытые мероприятия

Несколько раз в году фонд собирает друзей фонда и благотворителей на закрытые вечера, на которых царит особая доверительная атмосфера. Ведь на такие мероприятия приглашаются самые близкие и дорогие фонду люди. Такие встречи как правило являются благотворительными, и всегда камерными. Это может быть музыкальный вечер, театральная постановка или чтение и автограф-сессия для только что изданной книги. Формат самый разный, и всегда с участием звезд, друзей фонда.

Подробнее о мероприятиях

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Отдел по работе с корпоративными благотворителями

corporate@podari-zhizn.ru,
+7 (495) 995-31-05

Репортаж с места событий

16.04.2024

«Давайте сделаем так, чтобы Усачевский нас запомнил»

Это предложил во время выступления Артем Якимов, солист группы «Лампабикт». Поддержка и правда была потрясающей! Как и все, что происходило на дне фонда «Подари жизнь» на Усачевском рынке в прошедшую субботу.

3.07.2024

«Такое запоминается на всю жизнь»

Что делать, если 9 или 11 класс пришлось провести в больнице? Если все экзамены сданы, а уехать на выпускной в родную школу никак нельзя? Правильно: ребятам нужен грандиозный праздник прямо в больнице!

7.09.2023

Мэтчинг: зачем бизнесу удваивать пожертвования

Зачем бизнесу удваивать пожертвования сотрудников? Исчерпывающая информация о том, что такое мэтчинг (в России и в мире). Если вы хотели об этом узнать — мы сделали это за вас вместе с изданием РБК Тренды.

4.09.2023

«Помогать не просто, а счастливо просто!»

Рассказываем, как прошел день «Подари жизнь» на Усачевском рынке. Поддержать фонд пришли артисты, певцы и музыканты. Они встречали посетителей, с удовольствием работали продавцами и официантами. И всем от этого было легко, радостно и весело.

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