Партнерство

Фонд «Подари жизнь» является организатором благотворительных событий, которые проходят в разных форматах. Это может быть ежегодная конференция для региональных НКО, гала-вечер под старый Новый год, закрытая встреча с друзьями фонда. Или разовые мероприятия: концерт в больнице, день рождения фонда на катке, лекция в формате PechaKucha и другие. Для подобных мероприятий фонд привлекает средства партнеров. Рассказываем, где ваша помощь обязательно понадобится.
Наши мероприятия
«Благотворительность против рака»
Ежегодно, начиная с 2011 года, фонд «Подари жизнь» проводит конференцию для региональных НКО. На ней обсуждаются актуальные вопросы в благотворительности, фонды делятся опытом в решении тех или иных проблем. Подобные мероприятия позволяют объединять усилия фондов, работающих в разных регионах.
Гала-вечер Gift of Life в Лондоне
С 2011 года в канун старого Нового года в Лондоне проходит гала-вечер английского фонда Gift of Life и аукцион в пользу подопечных фонда «Подари жизнь». На такие вечера приглашаются российские и западные звезды, предприниматели и бизнесмены, благотворители и друзья фонда. В них также принимают участие бывшие подопечные фонда, которые выросли и готовы рассказать о своем позитивном опыте борьбы с болезнью. Неизменной со-ведущей гала-вечера в Лондоне выступает Чулпан Хаматова.
Закрытые мероприятия
Несколько раз в году фонд собирает друзей фонда и благотворителей на закрытые вечера, на которых царит особая доверительная атмосфера. Ведь на такие мероприятия приглашаются самые близкие и дорогие фонду люди. Такие встречи как правило являются благотворительными, и всегда камерными. Это может быть музыкальный вечер, театральная постановка или чтение и автограф-сессия для только что изданной книги. Формат самый разный, и всегда с участием звезд, друзей фонда.
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Репортаж с места событий
«Давайте сделаем так, чтобы Усачевский нас запомнил»
Это предложил во время выступления Артем Якимов, солист группы «Лампабикт». Поддержка и правда была потрясающей! Как и все, что происходило на дне фонда «Подари жизнь» на Усачевском рынке в прошедшую субботу.
«Такое запоминается на всю жизнь»
Что делать, если 9 или 11 класс пришлось провести в больнице? Если все экзамены сданы, а уехать на выпускной в родную школу никак нельзя? Правильно: ребятам нужен грандиозный праздник прямо в больнице!
Мэтчинг: зачем бизнесу удваивать пожертвования
Зачем бизнесу удваивать пожертвования сотрудников? Исчерпывающая информация о том, что такое мэтчинг (в России и в мире). Если вы хотели об этом узнать — мы сделали это за вас вместе с изданием РБК Тренды.
«Помогать не просто, а счастливо просто!»
Рассказываем, как прошел день «Подари жизнь» на Усачевском рынке. Поддержать фонд пришли артисты, певцы и музыканты. Они встречали посетителей, с удовольствием работали продавцами и официантами. И всем от этого было легко, радостно и весело.