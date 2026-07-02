Бал, который вы заслужили

Цитатой из «Золушки» Екатерина Шергова, директор «Подари жизнь», открыла выпускной в Центре Дмитрия Рогачева. А дальше все и правда было как в сказке. Легкость, волшебство и Zoloto.

Но началось все буквально под бой барабанов. На сцену ворвались VASILIEV GROOVE со своим оглушительным шоу. Ритмично, динамично, с настроением, драйвом и ослепительными улыбками. Чтобы не осталось выбора: да, сегодня будет так — торжественно, громко и по-настоящему. Потому что праздник, выпускной бал, которого могло бы не быть, но он есть.

Станислав, Кира и Ярослав рассказали о том, что чувствуют в этот день Видео: Евгения Ванеева

Никто не виноват в болезни, никому не хочется проводить школьные годы чудесные, лежа в больнице под капельницей. И находить силы не только бороться с одним из самых страшных, несговорчивых и стойких недугов, но и учиться. Да что учиться — готовиться к выпускным экзаменам, сдавать их, не выходя из палаты, и сдавать хорошо, получая высокие баллы, которых хватает для поступления в колледжи и вузы. Онлайн или офлайн, в этот год или на следующий. Не ставить жизнь на паузу, не откладывать то, что удается (чудом!) сделать сегодня. Часто дети, попадая в больницу в девятом или одиннадцатом классе, не могут себе даже представить, что в конце года у них будет выпускной бал. Наверное, больше всего им хотелось бы гулять на празднике с друзьями и одноклассниками. Но не всем и не всегда удается закончить лечение или хотя бы уехать на перерыв. И они грустят. А потом узнают, что праздник будет. И он будет настоящий. А может быть, и лучше.

VASILIEV GROOVE Фото: Юлия Ласкорунская 1 из 6

Вальс, вечерние платья, костюмы, невероятные укладки и ослепительный макияж, праздничное угощение, всевозможные коктейли, красивые фотографии и потрясающие выступления артистов! «Я очень рад, что у меня есть возможность провести выпускной бал сегодня, запустить вас в большую жизнь, — Валдис Пельш появился на сцене сразу после барабанщиков. — Многие ведущие хотели прийти сюда, но выбрали меня, потому что только у меня в этом году старший сын окончил школу. И я, что называется, с пылу с жару, в теме. Не знаю, что творится в ваших сердцах и головах, но мы, ваши родители, педагоги, доктора, испытываем огромное чувство гордости не только за вас, но и за себя. Потому что мы знаем, что в вашем успехе сегодня есть маленькая толика нашего вклада, заботы, помощи. Мы были рядом. И нас переполняет гордость, потому что вы оправдали все наши ожидания и сделали даже больше».

Валдис Пельш, телеведущий и амбассадор фонда «Подари жизнь» Фото: Александра Добротина

Валдис вел торжественную часть вечера, тонко балансируя между серьезным и смешным, вспоминал свой выпускной и свой несостоявшийся вальс, рассказывал смешные истории и троллил выпускников. «Только не надо думать, что вы теперь взрослые! Мы всегда будем рядом, чтобы видеть ваши успехи, ваше движение по дороге жизни, может быть, давать советы. Сегодня вы сделали свой первый большой профессиональный шаг. Пусть от вас к нам приходят только самые добрые радостные вести. Вы этого заслужили. Давайте аплодисментами поздравим друг друга. И еще раз пожелаем друг другу приятного вечера и легкой дороги». Ребята танцуют вальс, Валдис Пельш аплодирует и велит ребятам все же улыбаться. «Мы специально поставили вальс в самом начале, чтобы вызвать ощущение счастья у тех, кому предстоит сказать вам несколько важных напутствий», — говорит ведущий и передает слово Дмитрию Литвинову, заместителю генерального директора по научно-клинической работе Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева.

Екатерина Шергова, директор «Подари жизнь» Фото: Анна Русакова 1 из 4

«Друзья мои, — сдерживая волнения, начинает Дмитрий Витальевич, — вы уже всем всё доказали. Прошли через многие испытания. Как и ваши родители. И, поверьте, врачи тоже. Но сегодня праздник и сегодня от меня не будет нравоучений. Я очень хочу, чтобы ваша жизнь была лучше нашей, чтобы вам везло, чтобы вы ни о чем не жалели, нашли себя, сохранили доброту в своих сердцах и делились ею с окружающими. Сегодня будет веселый праздник, нужно безудержно веселиться, и я вам этого желаю от всей души». Микрофон переходит к Екатерине Шерговой, директору «Подари жизнь», и вот тут как раз и звучат те самые слова, после которых всем сразу становится легко и весело. «Выпускной в Центре — мой любимый день в году. Я счастлива видеть вас здесь сегодня. Утром мне очень кстати вспомнились слова из прекрасной сказки про Золушку. А потом я увидела вас и снова подумала: “Очень вредно не ездить на бал, когда ты этого заслуживаешь”. Этот бал вы точно заслужили. И, пожалуйста, воспользуйтесь им, чтобы как следует повеселиться».

Фото: Александра Добротина

Дальше все было так, как и должно быть на празднике. Все пели, веселились, фотографировались и очень вкусно ели. С азартом играли в феерически веселое шоу «Угадай мелодию» с ведущим Богданом Паренко, которому Валдис Пельш, уходя, передал микрофон (во всех смыслах). Мелодии угадывались, зрители подпевали и подтанцовывали. А потом все вернулись обратно к сцене, чтобы послушать акустическое выступление группы Zoloto. В конце вечера все ели торт и смотрели световое представление от Extravaganza Show. Ну круто же! Аплодисменты! Герои этого дня И все это время мы наблюдали за тремя ребятами, которые еще до начала бала рассказали нам, чего они ждут от праздника, и поделились своими мечтами. 16-летняя Кира очень переживала, что не попадет на выпускной в своей школе, потому что в этот момент у нее будет лечение, которое нельзя ни отменить, ни перенести. А о том, что в больнице возможен бал, она не знала в принципе.

Кира очень хотела попасть на праздник Фото: Анна Русакова

«Я очень обрадовалась. Так хотела попасть на праздник, и я на него попаду! Уже почти накрасилась, остались ресницы. И хотя к нам пришли мастера красоты, волонтеры, чтобы всех причесать и накрасить, я решила, что, как обычно, сделаю все сама. А вот волосы уложила. Еще я надену красивое платье. И у меня будут туфли на маленьком каблуке. Большой не могу пока себе позволить, нет возможности ходить, поеду на коляске. Но потом попробую на костылях, а стоять точно смогу». Настроение у Киры отличное. Рассказывает, что скучает по ИЗО и труду, самым любимым школьным предметам. Смеется, что, когда сдавала ОГЭ по русскому, пару раз задремала и поспала. Вообще считает, что надо было меньше волноваться, потому что времени было достаточно. Делится планами: будет поступать на дизайнера. Очень любит рисовать. Обещает в следующий раз показать свои картины, и мы договариваемся, что обязательно увидимся снова.

Станислав и его море позитива Фото: Анна Русакова

На празднике Киру не узнать. Корона в волосах, маленькое черное платье, ажурные колготки, аккуратные туфельки (да-да, снова сказка про Золушку). Сил маловато, но Кира не сдается — как пропустить такой праздник! Сил и энергии полон Станислав. Ему 18, он окончил одиннадцатый класс, приехал лечиться в Москву из Ростова-на-Дону. Считает, что выпускной нужен, чтобы попрощаться со школой, отдохнуть, повеселиться, насладиться и со спокойной душой все отпустить. «Мы подготовили вальс. Будем танцевать, а потом петь все вместе. Нам помогали прекрасные люди, и у нас все должно получиться. В этот году мне не удалось сдать ЕГЭ: экзамены шли, пока у меня была пересадка. Поэтому я просто написал контрольные и получил аттестат. И вот теперь хочу воспользоваться паузой, чтобы понять, в каком направлении развиваться. Хочется и готовить научиться отлично, и в театральное пойти. Но у нас в городе поступать некуда, а уезжать мне не хочется. Плюс нужна литература. В общем, буду сидеть и думать над всем этим. Желаю ребятам ценить каждый день, прожитый в школе, особенно последние классы. Я пропустил 9-й и 11-й, и мне от этого правда очень грустно. Всем желаю дружить и хорошо общаться».

Ярослав спокоен, серьезен и мудр Фото: Анна Русакова

Ярослав попал в больницу за неделю до ОГЭ. Поднялась температура, его забрали в клинику возле дома, а после анализов в экстренном порядке перевели в онкологическое отделение. «До экзаменов меня не допустили по состоянию здоровья. Поэтому я буду сдавать их в сентябре. Сначала готовился, но после последней пункции голова стала сильно болеть, пришлось прерваться. Отношусь к выпускному как к очередному событию в своей жизни. Как к нему готовиться, это на усмотрение каждого. Я надену красивую рубашку, буду танцевать вальс и петь песню с другими ребятами. Всем хочу пожелать удачи на экзаменах. И себе тоже.

Extravaganza Show — фантастика! Фото: Анна Русакова 1 из 7

Честно говоря, сейчас пытаюсь найти себя. Знаю, что хочу заниматься бизнесом, своим делом, интересным проектом. Но в каком направлении двигаться, пока не определился. Мне нравится анализировать, разбираться в причинах. Думаю, для этого надо изучать математику, физику. Наверное, техническое образование мне ближе». И наконец о планах. Мечтах и целях. Что будет с вами, ребята, в ближайшем будущем? Через десять лет я надеюсь... Ярослав: Вырасти. Кира: Завести кошку. Станислав: У нас с папой всегда будет такая машина, какую мы захотим.

Владимир Золотухин, солист группы Zoloto, с подопечными фонда Фото: Анна Русакова